Dias depois de fugir da Fundação Casa, adolescente volta à unidade acompanhado da mãe 

Adolescente fugiu no dia 29 de junho e, na tarde de quarta-feira (3), voltou para a Fundação Casa acompanhado da mãe, em Rio Preto. No bolso do adolescente também foram encontradas duas porções de maconha.

Um adolescente de 16 anos fugiu da Fundação Casa de São José do Rio Preto/SP escalando o muro e, dias depois, voltou voluntariamente à unidade, acompanhado da mãe. O adolescente fugiu no dia 29 de junho e retornou à Fundação Casa na tarde de quarta-feira (3.jul).

O coordenador de equipe da Fundação Casa disse para a polícia que, nos bolsos do menor, foram encontradas duas porções de maconha.

O caso foi registrado como drogas para consumo pessoal sem autorização.