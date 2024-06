Santos terá briga pela lateral direita durante ausência de JP Chermont; veja quem pode jogar 

Rodrigo Ferreira, Aderlan e Hayner disputam posição enquanto titular está com Seleção Sub-20.

O Santos não poderá contar com JP Chermont na partida contra o Novorizontino, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

Após a partida contra o Botafogo-SP, o lateral se apresentou à seleção brasileira sub-20 para um período de treinos visando a preparação para a disputa do Sul-Americano da categoria, em janeiro de 2025, no Peru.

A Seleção treinará na Granja Comary até o próximo dia 11. Além de JP Chermont, o Peixe também teve convocados o zagueiro Jair e o lateral-esquerdo Souza.

Sem JP Chermont, a disputa pela vaga de titular na lateral direita do Santos está aberta. Aderlan, Rodrigo Ferreira e Hayner brigam pela oportunidade de iniciar o duelo contra o Novorizontino.

Aderlan era o titular do Santos até sofrer uma fratura na mão direita na estreia da Série B contra o Paysandu. Após mais de um mês longe dos jogos, o lateral-direito foi relacionado pela primeira vez na derrota para o Botafogo-SP. No entanto, ele não saiu do banco de reservas.

Pelo Santos, Aderlan disputou 13 jogos, com duas assistências. Porém, antes de perder a vaga para JP Chermont, o jogador vinha em um mau momento, tendo sido substituído ainda no intervalo do confronto com o Paysandu.

Rodrigo Ferreira chegou ao Peixe após a disputa do Campeonato Paulista, onde defendeu o Mirassol. Nas últimas partidas, o atleta foi a sombra de JP Chermont, tendo substituído o titular nos jogos contra Avaí, Amazonas, Ponte Preta, Brusque e Botafogo-SP.

O lateral também tem chamado a atenção no desempenho durante os jogos-treino, onde o técnico Fábio Carille busca dar mais ritmo de jogo aos jogadores reservas e que pouco vem atuando na temporada. Contra o Juventus-SP, Rodrigo Ferreira marcou três gols do Peixe na goleada por 5 a 1. No total são seis partidas pelo Santos, sendo nenhuma como titular.

A terceira opção é Hayner. O lateral, contudo, é visto como polivante por Carille. Apesar de ser lateral-direito de ofício, ele passou a disputar posição no lado esquerdo enfrentando a concorrência de Escobar e Souza. Foi nesta posição que atuou contra Paysandu, Guarani e Ponte Preta.

Entretanto, na derrota para o América-MG, Hayner substituiu JP Chermont como lateral-direito durante o segundo tempo. Já no duelo contra o Botafogo-SP, ele foi testado em uma nova função, como um ponta pelo lado direito. Ele tem 17 jogos e um gol marcado.

*Com informações do ge