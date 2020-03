Desempregado e garota de programa arrombam comércio e são presos

O casal estava em um Gol, ano 2000, que havia sido furtado de um montador.

Um desempregado, de 41 anos, e uma garota de programa, de 31, foram presos em flagrante por furto qualificado e receptação, por volta da 0h30 desta quinta-feira, no bairro Eldorado em Rio Preto.

O casal estava em um Gol, ano 2000, que havia sido furtado de um montador, de 43 anos, que mora no Jardim Nazareth. O carro estava com queixa registrada no sistema da PM às 21h30 desta quarta-feira. Com os suspeitos foram encontradas várias ferramentas.

Segundo a PM, o automóvel havia sido utilizado pelos acusados em uma tentativa de furto a um estabelecimento comercial na rua São Paulo, no Jardim Bordon.

Eles teriam chegado a arrombar o cadeado do portão do comércio, mas foram impedidos por um vizinho de consumarem o crime.

À Polícia Militar, o homem afirmou que havia convidado a mulher para um “rolê” e que durante o trajeto resolveram tentar o furto para comprar drogas.

Ambos possuem antecedentes criminais. No Plantão, tiveram as prisões confirmadas, sendo encaminhados para a carceragem da DIG/Deic.