Dermatologista revela 4 cuidados indispensáveis com a pele no inverno

A Dra. Josiane Monção explica que a estação rigorosamente mais seca pode causar coceira e levar a outras condições dermatológicas.

Estamos no inverno, e não é segredo que nossa pele sofre com os efeitos da estação. Embora nossa região não enfrente um inverno muito rigoroso, as mudanças climáticas, especialmente a baixa umidade do ar, afetam a saúde da nossa pele. Com isso, a pele tende a ficar mais seca, o que pode causar coceira e levar a outras condições dermatológicas. Para garantir que sua pele se mantenha saudável durante o inverno, siga estas dicas valiosas da Dra. Josiane Monção, dermatologista do SanSaúde:

1. Mantenha-se Hidratado

A hidratação oral é fundamental. No inverno, é comum esquecer de beber água, mas é importante manter o consumo regular de líquidos para garantir que a pele receba a hidratação necessária de dentro para fora.

2. Evite Banhos Muito Quentes

Água quente pode ser muito agradável no inverno, mas remove grande parte da oleosidade natural da pele, contribuindo para o ressecamento. Prefira banhos com água morna para preservar a hidratação natural.

3. Use Buchas com Moderação

As buchas devem ser usadas apenas em locais realmente sujos, como pés ou se você entrou em contato com muita sujeira. O uso excessivo pode remover a proteção natural da pele e causar micro machucados, agravando o ressecamento.

4. Hidrate a Pele Vigorosamente Após o Banho

Após o banho, aproveite que os poros estão abertos e aplique um hidratante adequado para seu tipo de pele. Capriche na quantidade e escolha produtos recomendados por dermatologistas para obter os melhores resultados.

Seguindo essas orientações da Dra. Josiane Monção, você garantirá que sua pele fique saudável e bem cuidada durante toda a estação. A prevenção e o cuidado diário são essenciais para manter a pele bonita e evitar problemas dermatológicos no inverno.