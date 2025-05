Deputado federal Fausto Pinato apresentará emenda de R$ 2,8 milhões para Votuporanga 

Deste valor, R$ 1,3 milhão será para a Prefeitura de Votuporanga, voltados a custeios na área da saúde, e R$ 1,5 milhão será direcionado para a Santa Casa.

O prefeito Jorge Seba recebeu a confirmação de que o deputado federal Fausto Pinato (PP) irá apresentar emenda no orçamento do Ministério da Saúde para destinar R$ 2,8 milhões ao município de Votuporanga. Deste valor, R$ 1,3 milhão será para a Prefeitura de Votuporanga, voltados a custeios na área da saúde, e R$ 1,5 milhão será direcionado para a Santa Casa. O recurso foi um pedido do prefeito Jorge Seba (PSD) endossado também pelos vereadores Marcão Braz (PP) e Serginho da Farmácia (PP).

“A saúde é uma das áreas prioritárias do nosso Governo e, sem dúvida, está entre as essenciais para a qualidade de vida dos nossos cidadãos. Com essa contribuição, conseguimos continuar oferecendo atendimento digno e de qualidade para todos. É através de parcerias como essas que conseguimos atrair mais recursos e implementar melhorias nos serviços prestados. Nossa gratidão ao deputado Fausto Pinato e também aos vereadores Marcão Braz e Serginho da Farmácia que intermediaram essa conquista”, disse o prefeito.