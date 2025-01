Dengário: Prefeitura abre Processo Seletivo para contratação de profissionais de saúde 

Inscrições seguem até dia 5 de fevereiro com vagas para Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem; ambulatório será anexo ao Campus Centro da Unifev.

Sempre atenta à prevenção da Dengue através de inúmeras medidas de enfrentamento à doença, a Prefeitura de Votuporanga está com inscrições abertas e gratuitas, até às 23h59 de 5 de fevereiro, para o Processo Seletivo Simplificado Emergencial nº 1/2025, com intuito de contratação temporária de excepcional interesse público para cargos de Enfermagem (Especialista em Saúde XIV) e Técnico de Enfermagem (Técnico em Saúde XVII) que atuarão juntos ao Dengário, espaço exclusivo para atendimento de casos de Dengue, Zika e Chikungunya.

Ao todo são 13 vagas, sendo três para Enfermagem com salário de R$4.950,99 com exigência de Ensino Superior completo em Enfermagem e registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren) e outras dez vagas para Técnico de Enfermagem com remuneração de R$2.590,92 sendo necessário comprovar Ensino Médio completo, curso de Técnico em Enfermagem e registro no Coren. Para ambos, a carga horária será em regime de escala 12 horas trabalhadas com 36 horas de descanso, podendo ser também na escala 6×1.

Interessados devem acessar o site https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/editais/3 escolher “Processo Seletivo Simplificado nº 1/2025”, fazer download, preencher o formulário e anexar os documentos solicitados, como titulação acadêmica e experiências profissionais.

O edital completo está disponível no site da Prefeitura e mais informações também podem ser obtidas por meio do telefone (17) 3405-9700 (ramais 9713 ou 9760).

Dengário

A estrutura, que oportunizará atendimento gratuito à população a partir do dia 3 de fevereiro, é uma parceria entre Prefeitura, Unifev e Santa Casa de Votuporanga e fica anexa ao Centro Universitário, na Rua Paraná, nº 3.577 (Vila Paes).

O espaço contará com equipes de profissionais de saúde focados no atendimento através de exames, orientações e cuidados especiais para quem apresentar sintomas ou já tiver testado positivo.

Decreto

Conforme publicado na edição do dia 8 de janeiro deste ano, o Decreto nº 18.168, estabeleceu situação de emergência em saúde pública em Votuporanga, decorrente da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor dos vírus da Dengue, Chikungunya e Zika no município de Votuporanga e a implementação de ações coordenadas para redução das hospitalizações e óbitos evitáveis relacionados às arboviroses, através de atendimento às necessidades temporárias de excepcional interesse público, em resposta à situação de emergência em saúde pública.