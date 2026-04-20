Delegado aposentado é encontrado morto às margens do Rio Grande, em Mira Estrela 

Corpo de Josué Ferreira Ribeiro, de 78 anos, estava perto do barco e do motorhome. Polícia encontrou objetos como a carteira com dinheiro, documentos e uma maleta com uma arma e munições.

Um delegado aposentado de 78 anos foi encontrado morto no Rio Grande na noite da última sexta-feira (17.abr), em Mira Estrela/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e encontrou o corpo de Josué Ferreira Ribeiro às margens do rio. Em um local próximo, a equipe ainda localizou um barco abandonado e um motorhome.

Dentro do veículo, a Polícia Militar encontrou objetos como a carteira com dinheiro, documentos e uma maleta com uma arma e munições. Dois celulares, sendo um dentro da embarcação e outro no quebra-sol do motorhome, foram apreendidos.

O corpo foi encaminhado para exame necroscópico. De acordo com o BO, o barco e o motorhome não estavam danificados.

A ocorrência foi registrada como morte suspeita e encontro de cadáver.