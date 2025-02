Deivid Washington vai a campo; Barreal e Willian Bigode ficam à disposição 

Reservas do Santos trabalham no gramado, enquanto titulares realizam trabalho regenerativo na academia.

O Santos iniciou, nesta sexta-feira, a preparação para o confronto contra a Inter de Limeira, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. Os times se enfrentam neste domingo, às 18h30, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira.

Após folgar na última quinta-feira, o elenco se reapresentou nesta sexta-feira, pela manhã, no CT Rei Pelé. Os titulares na vitória sobre o Noroeste permaneceram em atividade regenerativa na academia, enquanto os demais atletas foram a campo.

A principal novidade foi a presença do atacante Deivid Washington. Anunciado na última quinta-feira, o jogador participou normalmente do treino com os jogadores reservas. No entanto, ele não está inscrito na primeira fase do Paulistão e será desfalque contra a Inter de Limeira.

Por outro lado, o técnico Pedro Caixinha poderá contar com dois reforços para esta partida. Os atacantes Álvaro Barreal e Willian Bigode já trabalham com o elenco e ficam à disposição para domingo. O treinador deve definir a lista de relacionados após o treino deste sábado.

Outro jogador que apareceu no gramado do CT Rei Pelé foi o volante Zé Rafael. Sem ainda ter sido anunciado pelo clube, o jogador se recupera de uma cirurgia na coluna. O acerto deve ocorrer somente após o atleta estar clinicamente liberado para treinar.

Zé Rafael acompanhou o treino do elenco e apenas caminhou pelo gramado. O jogador trabalha com a fisioterapia. O prazo de recuperação passado ao estafe de Zé Rafael prevê um retorno aos gramados entre 60 e 90 dias.

Um provável Santos para enfrentar a Inter de Limeira é formado por: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil (Luan Peres), Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme.

*Com informações do ge