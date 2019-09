Defesa Civil de Votuporanga orienta sobre cuidados durante altas temperaturas

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nos próximos dias a umidade deverá seguir por volta de 15%.

Devido as altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar nos últimos dias, a Defesa Civil da Secretaria da Cidade da Prefeitura de Votuporanga alerta a população sobre os cuidados a serem tomados pelos munícipes.

Nos últimos dias, o Município registrou umidade relativa do ar abaixo de 12% e a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), para os próximos dias é de seguir por volta de 15%. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana.

A Defesa Civil recomenda evitar exercícios físicos e trabalhos ao ar livre até as 16h, colocar chapéus e óculos escuros para proteger-se do sol; evitar aglomerações em ambientes fechados e use soro fisiológico nos olhos e nariz; evitar banhos demorados com água quente, além de procurar umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água e ainda permanecer em locais protegidos do sol.

Mantenha a casa sempre limpa e arejada. Não queime lixo e nem provoque queimadas por descuido ou desatenção. As pessoas devem consumir muita água e manter alimentação saudável, dando preferência aos alimentos frescos (frutas e verduras).

Capacitação

Em busca de melhorar os serviços oferecidos pela Defesa Civil de Votuporanga, o Chefe de Divisão de Ações Comunitárias e Defesa Civil, Ademilson Alves Fernandes, e o auxiliar de gabinete da Secretaria, Ricardo das Flores Gatto, participaram do 3º Seminário Regional de Defesa Civil “Construindo cidades resilientes”, na última semana, em São José do Rio Preto.

O evento foi voltado para coordenadores de Defesa Civil, engenheiros, arquitetos, acadêmicos, técnicos de segurança do trabalho, bombeiros civis e do Estado e brigadistas.

No total, foram cinco palestras, sendo com o Coronel PM Walter Nyakas Júnior, Secretário-chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, que falou sobre “as ações para gestão dos riscos de desastres no Estado de São Paulo”.

Também ministraram palestras: Sidnei Furtado, da Defesa Civil de Campinas e Promotor Brasil da Campanha “Construindo cidades resilientes” – Programa de Redução de Riscos de Desastres das Nações Unidas; a Capitão PM Cíntia Pereira Torres de Oliveira, da Divisão de Prevenção da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que falou sobre “Dez passos essenciais na Construção da Resiliência”; Fernando Perez Britto, Diretor-Presidente da AISR – Iniciativa Making Smart Cities, que ministrou sobre “Parcerias Público-Privadas para a Redução do Risco de Desastres”; e o Coronel Carlos André Medeiros Lamin, Diretor da Defesa Civil de Rio Preto, que palestrou sobre “Marcas de Resiliência no Município de São José do Rio Preto”.