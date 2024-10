Câmara aprova a denominação da Rua Aldair Peroni Bigai 

Por iniciativa do vereador Mehde Meidão (PSD), aprovada por unanimidade, a homenageada emprestará o nome a Rua Projetada 06, no Loteamento Jardim Flora.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP realizou na última segunda-feira (14.out) a sua 37ª sessão ordinária de 2024, em que os vereadores votaram e aprovaram vários projetos de interesse da comunidade. Entre as matérias, o Projeto de Lei Nº 138/2024 que dispõe sobre a denominação de Rua Aldair Peroni Bigai.

Segundo a iniciativa de autoria do vereador Mehde Meidão (PSD), aprovada por unanimidade, passa a denominar Rua Aldair Peroni Bigai a atual Rua Projetada 06, localizada no Loteamento Jardim Flora.

Na justificativa anexa ao projeto, Meidão apresentou o histórico da homenageada, rico em grandes serviços para a comunidade votuporanguense.

Confira o histórico de Aldair Peroni Bigai

“Nasceu na cidade de Santa Adélia/SP, filha do Senhor Florindo Peroni e de Thomázia Brigano Peroni, casada com o Senhor Alcides Bigai, cujo enlace se deu nesta Serventia, e dessa união, nasceram cinco filhos. Aldair nasceu em uma pequena vila rural, onde sua família lutava para sobreviver, desde pequena, ela mostrou uma determinação incrível e uma paixão pela vida, apesar das dificuldades.

Com sua inteligência e determinação, Aldair montou uma loja de confecção, sempre teve um desejo profundo de fazer a diferença no mundo, esse empenho, levou ao trabalho árduo contemplando a sua família sempre com o melhor, sentimento que motivava agir com bondade e generosidade.

Ao longo dos anos, Aldair enfrentou inúmeros desafios, mas sua resiliência e compaixão sempre a guiou, ela ajudou a melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas e tornou-se uma inspiração para todos ao seu redor com a sua religiosidade, causando bem estar nas pessoas por onde passava.

Mesmo com todas as adversidades, Aldair nunca desistiu dos seus sonhos e continuou a lutar a sua história é um testemunho de determinação até que infelizmente nos deixou no ano de 2021, aos 83 anos, com uma história de vida digna de uma homenagem onde seu nome será perpetuado.”

