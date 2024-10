Seleção brasileira decide treinar em Belém para facilitar logística antes de jogo com a Venezuela 

Dorival Júnior comandará atividades no estádio Mangueirão, que está a menos de três horas de voo de Maturin, palco da partida do dia 14. Convocação acontece na próxima sexta.

Belém será a sede da primeira perna de preparação da seleção brasileira para a Data Fifa de novembro. Por conta da logística para a partida diante da Venezuela, fora de casa, Dorival Júnior comandará as primeiras atividades na capital paraense antes de seguir para Maturín e depois Salvador, onde o Brasil enfrenta o Uruguai.

A convocação para os dois jogos acontece na próxima sexta, dia 1º de novembro, às 15h, na sede da CBF, na Barra da Tijuca. Já a apresentação dos jogadores acontecerá ao longo do dia 11 de novembro já em Belém, onde os treinamentos serão realizados no estádio Mangueirão.

O Brasil treina dias 11, 12 e 13, quando embarca em voo fretado para uma viagem de pouco menos de três horas para o local do jogo com a Venezuela. Manaus também foi avaliado, bem como São Paulo, mas a logística que mais agradou a comissão técnica foi mesmo da capital do Pará, onde a Seleção venceu a Bolívia por 5 a 1 em setembro de 2023.

“Tomamos a decisão de fazer a preparação para este jogo em Belém por vários motivos. O primeiro é a localização. A cidade é bem mais próxima de Maturim, um voo de aproximadamente 2 horas e 45 minutos, enquanto outras possibilidades no Brasil, o voo seria muito mais longo. Outro ponto positivo será treinar no Estádio Mangueirão, que tem excelentes condições, principalmente no gramado”, disse Rodrigo Caetano, diretor de seleções masculinas, em entrevista ao site da CBF.

Em Salvador, o Barradão, estádio do Vitória, será a sede das atividades da Seleção para a partida contra o Uruguai. A delegação viaja em voo fretado logo após a partida contra os venezuelanos.

Em quarto lugar nas eliminatórias com 16 pontos, o Brasil encara a Venezuela, dia 14 de novembro, às 17h, em Maturin. Já no dia 19, o adversário será o Uruguai, às 21h45, na Fonte Nova, em Salvador.

*Com informações do ge

