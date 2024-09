Criança fica em coma por cinco dias após bater a cabeça dentro de escola 

Caso ocorreu em Onda Verde/SP. Após ser internada no mesmo dia no Hospital da Criança e Maternidade em Rio Preto, realizou duas cirurgias e ficou em coma durante cinco dias.

Uma criança de sete anos ficou cinco dias em coma após cair dentro de uma escola de Onda Verde/SP e bater a cabeça. A menina recebeu alta nesta segunda-feira (2.set).

Conforme relato de testemunhas à polícia, a criança caiu e bateu a cabeça no corrimão do banheiro para pessoas com deficiência na escola no dia 20 de agosto.

A mãe da criança contou que naquele dia foi até a escola para buscar a menina, que disse que estava com dor de cabeça. Já em casa, a menina convulsionou e desmaiou, sendo levada para a Unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade.

Ainda conforme a mãe, os médicos da UBS pediram a transferência dela para o Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de São José do Rio Preto/SP. O estado da criança se agravou e ela precisou ser entubada, sendo levada primeiramente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jaguaré, que era o hospital mais próximo.

No HCM, a criança passou por duas cirurgias por conta de um traumatismo craniano e um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ela ficou em coma por cinco dias. Após receber alta nesta segunda-feira, a família registrou um boletim de ocorrência.

Os pais contaram ainda que, em nenhum momento, receberam respaldo da escola, que o Conselho Tutelar não havia sido informado sobre o acidente e que os funcionários da escola contaram outras versões do acidente para moradores e também para a prefeitura.

A Secretaria de Educação informou que a criança sofreu o acidente na escola e foi “prontamente atendida pelos funcionários”, e que ela estava consciente e que “saiu andando da escola na companhia de sua genitora”.

“A mesma não apresentou nenhuma lesão aparente, sendo que a direção da escola, diante da situação, acionou a genitora da menor, está que compareceu na escola minutos após o incidente, onde foi relatado o ocorrido”, disse a pasta, completando que está apurando o caso.

*Com informações do g1

