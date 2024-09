Ederson volta à Seleção após três cortes e tenta retomar titularidade no gol: “Não tem cadeira cativa” 

Titular do Brasil no início das Eliminatórias, goleiro do Manchester City sofreu com diferentes problemas físicos, viu Alisson retomar espaço e agora tem primeira chance com Dorival Júnior. O Brasil enfrenta o Equador, nesta sexta-feira, às 22h, no Couto Pereira, em Curitiba.

Reserva da seleção brasileira nas últimas duas Copas do Mundo, Ederson parecia que finalmente teria uma sequência como titular neste ciclo, tendo iniciado as quatro primeiras rodadas das Eliminatórias. Porém, o goleiro do Manchester City foi cortado de três convocações seguidas e viu Alisson retomar a posição.

Ainda em 2023, sob o comando de Fernando Diniz, Ederson foi desfalque contra Colômbia e Argentina por um trauma no pé esquerdo. Depois, na estreia de Dorival Júnior, perdeu os amistosos contra Inglaterra e Espanha por uma lesão muscular na perna direita. Por fim, ficou fora da Copa América devido a uma fratura próxima da órbita ocular.

Agora recuperado fisicamente, o goleiro de 31 anos acirra a disputa pela titularidade com Alisson e Bento nos duelos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias: “Vou dar meu melhor, treinar da melhor maneira, a decisão está nas mãos dele (Dorival Júnior). Aqui na Seleção não tem jogador com cadeira cativa ou vaga garantida. Os 23 convocados terão oportunidade de jogar, tem que trabalhar e mostrar isso”, declarou o jogador do Manchester City, que vestirá a camisa 23 nesta data Fifa.

O Brasil enfrenta o Equador nesta sexta-feira, às 22h, no Couto Pereira, em Curitiba/PR. Depois, encara o Paraguai na terça, em Assunção.

“É sempre bom estar de volta aqui, especialmente depois da temporada passada, em que tive algumas lesões, principalmente a última, que foi um pouco mais grave, com uma fratura perto do globo ocular. Senti muito por perder a reta final com minha equipe e a Copa América com a Seleção, fiquei muito frustrado, mas a vida do atleta é assim, estamos sujeitos a tudo. Estou feliz de ter me recuperado 100% e estar de volta com a Seleção”, comentou Ederson.

A missão de retomar a titularidade não é fácil, já que Alisson teve bom desempenho na Copa América e iniciou bem a temporada pelo Liverpool – ele não foi vazado nas três partidas disputadas do Campeonato Inglês.

Ederson foi cobiçado pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, na última janela de transferências, mas permaneceu no City após pedidos do técnico Pep Guardiola.

Pela Seleção, ele disputou 25 jogos e sofreu 18 gols.

O Brasil tenta se reabilitar nas Eliminatórias da Copa do Mundo após quatro rodadas sem vitórias – empate com a Venezuela e derrotas para Uruguai, Colômbia e Argentina. Com sete pontos em seis jogos, a Seleção ocupa o sexto lugar da competição, o último que garante vaga direta no Mundial de 2026.

