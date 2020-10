CPVA incentiva adoção responsável de cães e gatos com necessidades especiais

Atualmente o abrigo possui sete cães que apresentam alguma deficiência ou necessidade específica.

O Centro de Proteção da Vida Animal (CPVA), do Fundo Social de Solidariedade, está incentivando a comunidade para praticar a adoção permanente e responsável de cães e gatos, incluindo os animais que possuem necessidades especiais. Atualmente, o abrigo Recanto dos Focinhos possui sete cães que apresentam alguma deficiência ou necessidade específica.

Os animais que estão no abrigo Recanto dos Focinhos de passagem são acompanhados por médico veterinário, onde passam por reabilitação para serem adotados. O tratamento tem início quando o animal chega ao abrigo com alguma má formação ou dor em algum membro. Inicialmente ele fica isolado dos outros, em quarentena, para se recuperar de forma adequada e para as equipes observarem se ele está evoluindo positivamente. Quando estiver recuperado e adaptado ao ambiente, o animal segue para convívio junto dos outros animais, com todos os cuidados.

Segundo o médico veterinário do CPVA, Allan Spina, os animais que apresentam necessidades especiais, vivem tão bem quanto os outros, sem distinção. “Antes de algum animal com deficiência ou necessidade específica ser adotado, conversamos com os futuros donos e passamos todas as orientações necessárias. Vejo que muitas pessoas ainda se sentem apreensivas ao adotar um cão ou gato com deficiência, mas a verdade é que os animais são muito fortes, eles vivem tão bem quanto os outros, possuindo uma qualidade de vida excelente”.

Feirinha Permanente de Adoção

No site, é possível encontrar fotos e dados dos animais que estão no CPVA à espera de adoção responsável. Para mais informações acesse a “Feirinha de Adoção Permanente”: no site da prefeitura.