Corinthians tem gol anulado pelo VAR nos acréscimos e empata com o Grêmio 

Tricolor joga com um atleta a mais durante quase todo o segundo tempo; Timão marca com Giovane, mas lance foi anulado por impedimento.

Com cartões vermelhos e atuação decisiva do VAR, Corinthians e Grêmio abriram o confronto das oitavas de final da Copa do Brasil com um 0 a 0, em jogo disputado na noite desta quarta-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo. Fora de casa, o time gaúcho não conseguiu aproveitar o fato de ter atuado com um jogador a mais desde o início do segundo tempo, tanto que quem ficou mais perto da vitória foi o Timão – Giovane ganhou de Reinaldo e, nos acréscimos, tocou por cima de Marchesín para marcar um golaço, que foi anulado por impedimento.

O Corinthians jogou com um jogador a menos desde o início do segundo tempo. Aos 7 minutos, o árbitro Marcelo de Lima Henrique mostrou cartão amarelo para Raniele depois de entrada forte em Villasanti. O VAR, porém, recomendou a revisão da jogada, que terminou com a expulsão do meio-campista corintiano. Nos acréscimos, Giovane ganhou de Reinaldo para marcar um golaço que poderia ter sido o da vitória corintiana, mas o lance foi anulado pelo árbitro de vídeo por impedimento. Antes do fim do jogo, Gustavo Nunes também recebeu cartão vermelho, após falta em Pedro Henrique.

A partida disputada em São Paulo não deu vantagem para nenhum dos lados. Quem vencer na próxima quarta-feira (7), às 21h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, garante a classificação. Um novo empate leva a decisão da vaga para as cobranças de pênaltis.

Próximo compromisso

No fim de semana, as duas equipes entram em campo no domingo, às 16h, pelo Brasileirão. O Corinthians recebe o Juventude, na Neo Química Arena, e o Grêmio vai até o Paraná enfrentar o Athletico-PR.