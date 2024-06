Corinthians se reapresenta após empate com São Paulo e tem novidades na comissão técnica 

Clube anunciou Guilherme da Costa (preparador físico) e Guilherme de Oliveira (nutricionista).

O Corinthians se reapresentou na manhã desta segunda-feira, horas depois de empatar por 2 a 2 com o São Paulo, no domingo, na Neo Química Arena, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Enquanto quem atuou por mais de 45 minutos permaneceu na academia para uma atividade regenerativa, o restante do elenco fez atividade técnica em campo com foco nas movimentações ofensivas.

Nesta atividade, Fausto Vera participou. O volante, que está em negociação com o Atlético-MG, trabalhou normalmente no CT.

A segunda-feira ainda marcou novidades na comissão técnica de António Oliveira, que recebeu mais dois profissionais.

Com passagens por América-MG, Atlético-MG, Red Bull Bragantino, Cruzeiro, Novorizontino e Coritiba, Guilherme da Costa assume posto de preparador físico no núcleo de performance comandado por Walmir Cruz.

Guilherme da Costa vai trabalhar com os preparadores Reverson Pimentel e Leandro da Silva, além do fisiologista Leandro Spignolon.

O outro contratado é Guilherme de Oliveira, nutricionista que trabalhou em Grêmio, Cruzeiro e América-MG. Ele vai dividir a função com Christine Neves.

O Corinthians trabalha nesta terça-feira, novamente pela manhã, e viaja no período da tarde para Florianópolis, local do duelo de quarta, às 21h30, diante do Internacional, pela décima rodada do Brasileirão.

O Timão, com o empate no clássico, chegou a seis pontos e segue na parte baixa da tabela. O time está na 16ª posição, primeira fora da zona de rebaixamento.

*Com informações do ge