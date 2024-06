Consórcio aborda avanços e novos projetos para o segundo semestre 

Durante a reunião, foram abordados temas importantes como a Usina Móvel de Resíduo da Construção Civil e Usina de Resíduo Sólido Urbano.

O Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista (CINORP) se reuniu na última sexta-feira (14.jun) com o Conselho de Prefeitos para discutir o andamento dos projetos do consórcio e planejar ações para o segundo semestre de 2024. A reunião aconteceu no auditório do Parque da Cultura e contou com a presença de prefeitos e técnicos dos municípios consorciados, entre eles o prefeito de Votuporanga Jorge Seba, que também é presidente do Consórcio.

Durante a reunião, foram abordados temas importantes como a Usina Móvel de Resíduo da Construção Civil, que permite o processamento dos resíduos diretamente nos locais de geração, agilizando o processo de reciclagem e evitando o transporte de entulho para outras localidades. Também foi discutida a Usina de Resíduo Sólido Urbano, que está entrando na fase de licitação e será instalada em Votuporanga para receber resíduos de toda a região consorciada, garantindo a correta destinação do lixo.

Os prefeitos receberam uma atualização sobre os projetos nas áreas de meio ambiente e saúde para o segundo semestre de 2024. Na área da saúde, foi apresentado um levantamento detalhado das demandas reprimidas de exames de média complexidade, incluindo ultrassom, colonoscopia, endoscopia digestiva alta, raio-X, ressonância, tomografia e ecocardiograma. Também foram destacadas as necessidades urgentes nas especialidades de oftalmologia, dermatologia, neurologia, cardiologia, ortopedia, urologia, neurologia pediátrica, coloproctologia e otorrinolaringologia, além de uma significativa demanda por próteses auditivas.

O secretário executivo do CINORP, José Antonio Tatai, anunciou que estará em Brasília na próxima semana para buscar recursos por meio de emendas parlamentares, visando atender a essas demandas. “A aplicação deste recurso permitirá uma melhora significativa na qualidade dos serviços de saúde prestados aos nossos munícipes, garantindo um atendimento mais eficiente e ágil, e proporcionando melhor qualidade de vida para nossa população”, afirmou Jorge Seba.

Durante a assembleia, foi aprovada a entrada da nova diretora de saúde, Elaine Teixeira Barbosa Simonato, atual secretária de Saúde da Prefeitura de Valentim Gentil, que deixará o cargo para assumir a diretoria de saúde do Consórcio. Também foi apresentada a técnica ambiental, Ana Maria Ribeiro Matos Modolo, da Saev Ambiental; além do gestor de Meio Ambiente, ex-superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Gallo.

Os contratos de rateios foram aprovados para garantir a conclusão de todos os projetos e trazer melhorias e economicidade aos municípios consorciados. José Antonio Tatai ressaltou o engajamento e a preocupação dos prefeitos em trazer melhorias para os moradores de suas cidades, destacando que “os prefeitos têm demonstrado um compromisso constante em buscar soluções e recursos para elevar a qualidade de vida de suas comunidades, mostrando um verdadeiro espírito de colaboração e dedicação ao bem-estar dos cidadãos.”

O CINORP continua empenhado em promover iniciativas que beneficiem todos os municípios consorciados, fortalecendo a cooperação regional e a eficácia dos serviços prestados à população.