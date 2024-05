Corinthians anuncia saída de Paulinho 

Volante vai se despedir da torcida no duelo desta terça-feira contra o Racing.

O Corinthians anunciou a saída do volante Paulinho. O jogador de 35 anos não chegou a um acordo para renovar o contrato, que vence no fim de junho, e se despedirá do clube nesta terça-feira diante do Racing-URU, pela rodada final da fase de grupos da Sul-Americana.

“Ciclos chegam. Uns se encerram, outros se iniciam. Essa decisão foi pensada com a família e eu acho que a palavra mais correta é gratidão por tudo que o Corinthians me proporcionou”, disse o camisa 8.

“Por tudo que o Corinthians me transformou em ser um jogador de seleção brasileira e ser um jogador que chegou em clubes europeus. Eu devo uma boa parte da minha vida ao Corinthians. É o clube que eu amo”, acrescentou.

Aos 35 anos, Paulinho fez o último treino nesta segunda-feira com os companheiros.

O jogador se despede do Corinthians com quatro títulos: Brasileirão (2011), Conmebol Libertadores (2012), Mundial de Clubes (2012) e Paulistão de (2013).

Com a camisa do Timão, Paulinho soma 218 partidas e 40 gols. O adeus será com o sabor de um jogo decisivo.

A partir das 19h, na Neo Química Arena, o Corinthians joga para ir direto às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Segundo colocado do grupo F com 10 pontos, o Timão precisa vencer o Racing-URU para terminar com o primeiro lugar e entrar no grupo dos 16 melhores.

Caso não vença, o time será o segundo classificado da chave e irá disputar um playoff contra um dos terceiros colocados dos grupos da Libertadores. Quem passar destes confrontos irá para as oitavas da Sul-Americana.

*Com informações do ge