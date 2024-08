Corinthians vê custo elevado para contratar Michael e busca alternativas para reforçar ataque 

Atacante volta a entrar na pauta, mas Timão entende que valores de luvas e salários pedidos pelo jogador estão acima do que o clube pode pagar, mesmo com aporte de patrocinador máster.

Assim como aconteceu em 2020, 2022 e 2023, o atacante Michael entrou na lista de possíveis reforços do Corinthians nesta janela de transferências. O Timão foi informado da possibilidade de o jogador conseguir a liberação do Al-Hilal, clube da Arábia Saudita com o qual tem contrato até o meio de 2025.

Porém, o Corinthians avalia que, mesmo se Michael conseguir ficar livre do Al-Hilal, a contração teria custo elevado.

O “pacote” mensal pedido pelo atacante de 28 anos, entre salários, luvas e outros encargos, gira em torno de R$ 3 milhões por mês.

Tal valor supera o atual teto salarial do Corinthians e, na avaliação da diretoria alvinegra, está acima do que o clube pode pagar no momento. A contratação não está descartada, mas só irá acontecer se Michael reduzir consideravelmente a pedida.

O jogador foi procurado por outras equipes do Brasil e do exterior e tem um compromisso verbal de procurar o Flamengo caso fique livre de contrato.

Nem mesmo tendo R$ 57 milhões reservados do patrocínio máster da Esportes da Sorte o Timão pretende investir tão alto para ter Michael. Até porque não há consenso de que o atacante se encaixa no perfil de reforço midiático buscado.

Assim, a diretoria e o departamento de análise de mercado do Corinthians seguem mapeando opções disponíveis para reforçar o ataque.

O clube sabe que terá de gastar um pouco mais para reforçar essa posição, mas toma cuidado para não comprometer ainda mais o seu caixa.

Recentemente, o Timão tentou as contratações de Gonzalo Plata, do Al-Sadd, e de Brian Rodríguez, do América do México, mas também esbarrou em altas pedidas financeiras.

A janela de transferências do Brasil fica aberta até 2 de setembro.

Próximo compromisso

O Corinthians volta a campo neste domingo, às 16h, quando recebe o Juventude, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.