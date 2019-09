Conselho Municipal do Idoso tem nova mesa diretora

Quem assume a presidência é Daniela Soares de Azevedo; Conselho está vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social.

O CMI (Conselho Municipal do Idoso) está com uma nova composição. Quem assume a presidência é Daniela Soares de Azevedo, assistente social alocada no CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social). A vice-presidência é ocupada por Marisa Aparecida Ferreira. A primeira secretária é Sara Vanessa Falchi de Oliveira, e a segunda é Adrielli de Souza Luiz.

Para Daniela, a expectativa é de, juntamente com os demais conselheiros, poder contribuir para a população idosa na busca e garantia de direitos por meio do Conselho. “Este é um espaço democrático, de relevante participação social”.

A presidente empossada acrescentou que os objetivos estão voltados para o fortalecimento da campanha Leão Amigo do Idoso e sugerir ainda uma capacitação tanto para os conselheiros quanto os trabalhadores do segmento de atendimento a pessoa idosa.

O CMI está vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Votuporanga. O titular da Pasta, Emerson Pereira, diz que o CMI é um Conselho muito atuante e de extrema relevância na sociedade. “O papel do CMI é acompanhar, fiscalizar e avaliar as ações direcionadas ao público idoso. Além disso, defender seus direitos sociais e de cidadania”.

O Conselho pode atuar, também, incentivando e apoiando a realização de eventos, estudos e pesquisas no campo da promoção, proteção e defesa dos direitos do idoso, além de receber denúncias e adotando as medidas cabíveis.

O prefeito João Dado apoia os conselhos no município e elogia os conselheiros que exercem, sem remuneração nenhuma, esta causa social em prol de importantes ações que somam com as políticas públicas da atual administração.