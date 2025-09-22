Conscientização no trânsito: Prefeitura de Votuporanga promove ações na Concha Acústica

Atividades educativas, com foco na conscientização de motoristas, pedestres e ciclistas, tiveram como objetivo reforçar a importância da adoção de atitudes seguras no dia a dia.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, realizou no último sábado (20.set) uma série de atividades educativas na Concha Acústica, com foco na conscientização de motoristas, pedestres e ciclistas. O objetivo foi reforçar a importância da adoção de atitudes seguras no dia a dia, tornando o trânsito mais humano e responsável.

Quem passou pelo local pôde acompanhar de perto o trabalho dos agentes de trânsito com as crianças, que participaram de brincadeiras lúdicas em uma minicidade montada especialmente para a ocasião. Faixas de pedestres, semáforo e placas de parada obrigatória ensinaram, de forma prática e divertida, as regras básicas da circulação. Também houve sorteio de brindes para os adultos, além da participação do Lions Clube de Votuporanga, que promoveu uma ação de conscientização no cruzamento das ruas Amazonas e Alagoas.

“As atividades mostram que todos nós somos pedestres em algum momento do dia. Por isso, o tema deste ano, ‘Desacelera’, é um convite para refletirmos sobre a importância do cuidado e da paciência no trânsito. Nossa missão é levar conhecimento de forma acessível, principalmente às crianças, que acabam se tornando multiplicadoras dentro de suas famílias”, destacou o secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, engenheiro Marcelo Marin Zeitune.

A programação segue durante toda a semana em diferentes escolas do município, aproximando o tema das comunidades escolares.

O ponto alto será a 1ª Conferência Comunitária de Segurança no Trânsito, que será realizada nesta quinta-feira (25/9), às 14h, na Câmara Municipal. O evento é organizado pela Secretaria de Trânsito em parceria com o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg).

O ciclo de palestras reunirá especialistas de diferentes áreas da segurança viária. O capitão da Polícia Militar, André Renato Ferreira Navarrete, abre a programação com o tema “Cuidados na condução de veículos”. Na sequência, o psicólogo e docente da Unifev, Renan Bandeira Dias, aborda “Do impulso ao cuidado: psicologia como chave para um trânsito humano e seguro”.

O tenente do Corpo de Bombeiros, André Luiz Teixeira, também irá compartilhar sua experiência com a palestra “Serviços de bombeiros no salvamento veicular”. Representando o Comando de Policiamento Rodoviário da região, o tenente Vagner Severo apresenta reflexões sobre “Segurança viária”.

Encerrando a programação, Jairo Antônio Bertelli Francisco Gabaldi Pereira, traz ao debate o tema “Mobilidade Sustentável: Desafios e Perspectivas para o Trânsito do Futuro”. Ele é investigador de polícia na Delegacia de Defesa da Mulher de Votuporanga, docente no curso de Direito da Unirp de São José do Rio Preto e primeiro-secretário do Conseg Votuporanga.

Ainda no mesmo dia, a equipe da Secretaria estará presente na feira livre da Praça São Bento, promovendo novas abordagens de conscientização com o público.