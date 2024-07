Conheça os caminhos da Estrada Real

Conheça a Estrada Real, a maior rota turística do Brasil e um dos locais com maior importância histórica do país.

A Estrada Real é a maior rota turística do Brasil. São mais de 1.630 km de extensão, passando por Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

A sua história remonta ao século XVII, quando a Coroa Portuguesa decidiu oficializar os caminhos para o transporte de ouro e diamantes de Minas Gerais até os portos do Rio de Janeiro. As trilhas estabelecidas pela realeza foram nomeadas Estrada Real.

Os caminhos da Estrada Real

A Estrada Real é dividida em quatro caminhos: Caminho do Ouro, também chamado Caminho Velho, Caminho Novo, Caminho dos Diamantes e Caminho Sabarabuçu. Todos esses trajetos podem ser percorridos de carro, moto, bicicleta, a pé ou a cavalo.

Caminho do Ouro ou Caminho Velho

O Caminho do Ouro, também conhecido como Caminho Velho, foi o primeiro percurso oficialmente aberto pela Coroa Portuguesa para conectar a região produtora de ouro no interior de Minas Gerais ao litoral do Rio de Janeiro. O percurso se estende de Ouro Preto a Paraty, em uma distância total de 710 km. Algumas das cidades ao longo do Caminho do Ouro incluem Congonhas, São João del Rei, Tiradentes, Carrancas, Passa Quatro e Cunha.

Atrativos do Caminho do Ouro:

Obras de Aleijadinho em Congonhas: um dos maiores patrimônios artísticos do Brasil, o conjunto reúne 78 esculturas em tamanho natural, entre as quais se destacam 12 profetas esculpidos em pedra-sabão, dispostos no adro da igreja.

Maria Fumaça entre as cidades de São João del-Rei e Tiradentes: inaugurado em 1881 por Dom Pedro II, o trem liga as cidades de São João del-Rei e Tiradentes. O trajeto total é de 12 km, percorridos em aproximadamente 35 minutos.

Caminho Novo

O Caminho Novo surgiu como uma alternativa mais rápida e fácil ao Caminho Velho. Com 515 km de extensão, ele preserva diversos elementos da época das bandeiras e das primeiras explorações do território. Algumas das cidades que fazem parte deste trajeto são Conceição de Ibitipoca, Lima Duarte, Ouro Preto, Petrópolis e Rio de Janeiro.

Atrativos do Caminho Novo:

Museu Imperial: localizado no antigo Palácio Imperial de Petrópolis, que serviu como residência de verão de D. Pedro II, o museu oferece ao público a oportunidade de explorar a história do Império Brasileiro e da família imperial.

Palácio de Cristal: inaugurado em 1884, a estrutura pré-montada foi encomendada pelo Conde d’Eu, inspirada no Palácio de Cristal de Londres e no Palácio de Cristal do Porto. Em 1957, o palácio foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Caminho dos Diamantes

O Caminho dos Diamantes foi aberto para monitorar a rota de escoamento da exploração de diamantes. Esta rota, com extensão de 395 km, conecta Diamantina a Ouro Preto, a antiga sede da Capitania. O caminho é notável por suas belezas naturais e seus recantos repletos de histórias. Alguns dos lugares que compõem esta rota incluem Diamantina, Ouro Preto, Mariana, Serro e Milho Verde.

Atrativos do Caminho dos Diamantes:

Casa da Chica da Silva em Diamantina: antiga residência de Chica da Silva, ex-escrava, e seu amante, o contratador João Fernandes de Oliveira, entre 1763 e 1771. Hoje, é sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Mina do Chico Rei em Ouro Preto: uma escavação subterrânea que conta a história de um escravo que comprou sua própria carta de alforria com o ouro escondido entre os cabelos. Os primeiros 50 metros da mina estão abertos à visitação.

Caminho Sabarabuçu

Com 160 km de extensão, o Caminho Sabarabuçu é o trajeto mais curto da Estrada Real. Segundo a história, os exploradores avistaram um brilho no topo da Serra da Piedade e pensaram tratar-se de ouro. Para alcançar o local, abriram uma rota alternativa que acabou revelando paisagens deslumbrantes, embora o brilho fosse, na verdade, minério de ferro. Brumadinho, Nova Lima e Sabará são algumas das cidades que fazem parte dessa rota.

Atrativos do Caminho Sabarabuçu:

Teatro Municipal de Sabará: inaugurado em 1819, o teatro é uma das mais antigas Casas de Ópera em funcionamento no Brasil. O local já recebeu a visita dos imperadores D. Pedro I (1831) e D. Pedro II (1881).

Museu do Ouro: instalado no prédio onde funcionou a Casa de Fundição e a Casa da Intendência em 1731, o local servia como base para o minerador deixar o pagamento do famoso imposto do “quinto do ouro”. O acervo conta com mobiliário e importantes peças referentes à atividade mineradora.

