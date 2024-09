Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Votuporanga 

As informações que abrangem o restante desta semana foram fornecidas pelas assessorias de campanha de cada candidato.

Os candidatos à Prefeitura de Votuporanga/SP têm compromissos variados ao longo desta semana, com atividades que vão desde encontros com eleitores até participação em debates.

Bruno Arena (PT)

Nesta terça-feira (10/09): participou de visitas a empresas locais e reservou um período do dia para a produção de conteúdo de marketing.

Nesta quarta-feira (11/09): visitas a empresas locais; visitas a bases eleitorais.

Na quinta-feira (12/09): visitas a empresas locais; ações junto a equipe de campanha.

Na sexta-feira (13/09): debate político, das 15h às 17h30, no auditório do CIESP Noroeste Paulista, com transmissão ao vivo pelo canal do LIDE no YouTube.

No sábado (14/09): jantar em Associação Social Municipal.

No domingo (15/09): reunião em Movimento Sociopolítico; almoço em Associação Social Municipal; participação em Evento Municipal Sociopolítico.

Dalbert Mega (PRD)

Na segunda-feira (9/9): visitou o Sebrae de Votuporanga, onde se comprometeu com propostas de desenvolvimento e apoio aos empresários e empreendedores da cidade.

De acordo com a assessoria, a agenda de Dabert Mega segue nos próximos dias com dezenas de compromissos organizados por sua equipe de campanha, com bate-papo e visitas a empresas, igrejas, associações de bairro, eventos, entre outros.

Na sexta-feira (13/09): debate político, das 15h às 17h30, no auditório do CIESP Noroeste Paulista, com transmissão ao vivo pelo canal do LIDE no YouTube.

Jorge Seba (PSD)

A assessoria do candidato foi procurada, porém não disponibilizou a agenda até o fechamento desta reportagem.

Hery Kattwinkel (AVANTE)

A assessoria do candidato foi procurada, porém não disponibilizou a agenda até o fechamento desta reportagem. No entanto, Hery Kattwinkel confirmou presença em um evento organizado pelo LIDE, em parceria com o CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo:

Na sexta-feira (13/09): debate político, das 15h às 17h30, no auditório do CIESP Noroeste Paulista, com transmissão ao vivo pelo canal do LIDE no YouTube.

