Câmara autoriza empréstimo de R$ 13 milhões para Prefeitura renovar a frota 

Projeto que prevê a compra de 24 veículos e maquinários para a Administração Municipal foi aprovado por 12 votos a 3. Empréstimo será pago em 6 anos.

Jorge Honorio

jorgehonoriojornalista@gmail.com

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP aprovou, durante a 11ª sessão ordinária desta segunda-feira (7.abr), o projeto que autoriza a Prefeitura a contrair um empréstimo de R$ 13 milhões junto a Desenvolve SP (Agência de Fomento do Estado de São Paulo) para renovar a frota votuporanguense. Com pouca resistência, a iniciativa foi aprovada por 12 votos a 3 e segue para sanção do prefeito Jorge Seba (PSD).

Antes mesmo da sessão começar, a aprovação do projeto que prevê a compra de 24 veículos e maquinários era dada como certa, contudo, algumas questões rondavam a votação, tais como: o aumento do endividamento do município e as reais condições da atual frota municipal, tido como sucateada.

Segundo o projeto, a operação de crédito terá taxa de juros de 9,4% ao ano, e um prazo total de pagamento de 72 meses (seis anos), incluindo os 12 meses de carência antes do início das parcelas. Como garantia de pagamento, a Prefeitura de Votuporanga propôs a utilização das receitas oriundas do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e do FPM (Fundo de Participação dos Municípios).

De acordo com a estimativa do projeto, o pagamento do montante com juros apontado é de R$ 19.795.750,00, mas pode ser maior. Para se ter uma ideia, a previsão é que o município pague em juros, apenas em 2026 com esse futuro contrato para compra de veículos o valor de R$1.878.825,00.

Contudo, pesou favorável ao voto da maioria dos vereadores o discurso de que deveriam ‘entregar ferramentas’ para as secretarias trabalharem em prol do munícipe: “Temos veículos na nossa frota de mais de 50 anos, alguns de 40, 30, 15 anos. Estão todos ultrapassados e é necessária a renovação. Façamos à nossa parte para fiscalizar a manutenção dos veículos novos que irão chegar”, defendeu o líder do governo da Casa, Marcos Moreno (PL).

Também na defesa do projeto, Dr. Leandro (PSD) citou o descuido com a frota, mas ponderou que não adiantaria ficar discutindo o passado: “Não vou aqui entrar no mérito da questão, mas a solução que temos no momento é essa. Se a frota não recebeu a devida manutenção no passado, nós não estávamos aqui para cuidar o que podemos fazer agora é fiscalizar para que ela seja bem cuidada daqui para frente.”

Na contramão da iniciativa, os vereadores Cabo Renato Abdala (PRD) e Osmair Ferrari (PL) criticaram o novo empréstimo, relembrando gastos recentes assumidos pela gestão Jorge Seba (PSD) e Luiz Torrinha (PL), como por exemplo, a criação de cargos em confiança.

“O tanto de empréstimos que já foram feitos e até hoje não saiu a nossa nova Prefeitura. Quando é na nossa casa, fazemos economia e cortamos despesas até conseguir o dinheiro para a reforma. Já na Prefeitura é diferente, vão e pegam um empréstimo, mas criaram cargos que vão gerar um custo de R$ 8 milhões. Por isso é que sou contra”, afirmou Osmair Ferrari.

Renato Abdala voltou a tribuna e desafiou a criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar as condições da atual frota municipal.

Com a votação aberta, o texto que precisava aprovação de dois terços dos votos, conseguiu o placar de 12 a 3. Confira abaixo: