Câmara empossa prefeito, vice e 15 vereadores nesta quarta-feira 

Solenidade está marcada para o Plenário ‘Dr. Octávio Viscardi’, no Palácio 8 de Agosto, a partir das 16h30. Nas redes sociais, um protesto contra a ‘Taxa do Lixo’ foi convocado para o momento da posse.

A solenidade de posse para os eleitos no pleito municipal de outubro para a gestão 2025-2028 ocorre nesta quarta-feira (1º.jan), a partir das 16h30, no ‘Dr. Octávio Viscardi’, na Câmara Municipal de Votuporanga/SP. Na oportunidade, o prefeito reeleito Jorge Seba (PSD) será reconduzido ao cargo de chefe do Executivo votuporanguense, acompanhado de seu novo vice-prefeito Luiz Torrinha (PL).

Antes, porém, a Casa de Leis seguirá o próprio rito interno ao empossar os 15 ocupantes do Legislativo votuporanguense que integrará a 19ª Legislatura, inicialmente, sob a presidência do vereador Daniel David (MDB). Assim como elegerão a nova Mesa Diretora para o biênio 2025/2026, e somente a partir daí, empossarão o prefeito e o vice.

Na oportunidade serão empossados os vereadores titulares:

Emerson Pereira (PSD) – 1.641 votos – reeleito

Chandelly Protetor (Republicanos) – 1.346 votos – reeleito

Cabo Renato Abdala (PRD) – 1.180 votos – reeleito

Sargento Marcos Moreno (PL) – 1.172 votos – eleito

Débora Câmara Romani (PL) – 1.143 votos – eleita

Dr. Leandro (PSD) – 1.133 votos – eleito

Osmair Ferrari (PL) – 995 votos – reeleito

Carlim Despachante (Republicanos) – 983 votos – eleito

Serginho da Farmácia (PP) – 878 votos – reeleito

Marcão Braz (PP) – 835 votos – eleito

Natielle Gama (Podemos) – 830 votos – eleita

Daniel David (MDB) – 818 votos – reeleito

Nilton Santiago (MDB) – 773 votos – reeleito

Wartão (União) – 680 votos – eleito

Protesto contra a ‘Taxa do Lixo’ é convocado nas redes sociais

Desde a aprovação recente da polêmica TMRS (Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos), popularmente conhecida como “Taxa do Lixo”, na 46ª e última sessão ordinária de 2024, no último dia 16, os ânimos têm se exaltado entre usuários de grupos locais de diversas redes sociais.

Contudo, na última semana, uma publicação passou a convocar os moradores de Votuporanga que ficaram insatisfeitos com a criação do tributo para um ato pacífico contra o ato proposto pela Prefeitura e acatado pela Câmara, por 9 votos a 4.

“Leve seu saco de lixo na posse do Jorge Seba. Manifestação pacífica contra a vergonhosa manobra de criação de novos impostos que sangram a população votuporanguense”, diz a postagem que se espalhou inicialmente pelo Facebook, mas depois ganhou também grupos de WhatsApp e o Instagram.

Vale relembrar que, conforme noticiado pelo Diário, a “Taxa do Lixo” já entra em vigor a partir de 2025, de maneira escalonada.

Segundo a Saev a cobrança média, para 87,17% da população de Votuporanga, será de R$ 14,05. Para o comércio/indústria com disponibilização de coleta três vezes por semana, a taxa mínima será de R$ 7,53. Já para as unidades que possuem coleta diária (lojas da rua Amazonas, por exemplo) o valor mínimo será de R$ 15,06, podendo chegar a R$ 183,29 para grandes unidades geradoras de lixo.

O escalonamento da cobrança da taxa, veio por meio de emenda e com a intenção de minimizar o impacto na conta dos votuporanguenses. Confira abaixo o cronograma de implantação da ‘Taxa do Lixo’ em Votuporanga:

no exercício financeiro de 2025, os contribuintes pagarão 25% do valor integral;

em 2026, o pagamento será de 50% do valor integral;

em 2027, o pagamento será 75% do valor integral;

a partir de 2028, será cobrado o valor integral da Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos.

