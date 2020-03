Concerto “Elas” em homenagem ao Dia da Mulher lota o Centro de Convenções

Público se encanta com a performance apresentada pela Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes.

Na noite da última sexta-feira (6/3), um grande número de pessoas pode assistir e prestigiar o concerto especial “Elas”, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, executado pela Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes, sob a regência do maestro Mazinho Sartori. A realização foi da Prefeitura, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo.

De repertório bastante equilibrado e arranjos musicais exclusivos, o programa privilegiou músicas cujos títulos levam nome de mulher. No total foram 13 músicas: Manuela, Lígia, Luíza, Cristina, Beatriz, Marina, Maria Maria, Ana Júlia, e os clássicos internacionais: Aline, Michelle, Emmanuelle, Roberta e Diana, além de dois insistentes pedidos de bis pelo público.

O evento contou com a participação especial do mestre ‘Tesourinha’, prestando sua homenagem com um solo de sax tenor em “Roberta”. Ainda, surpreendendo não só a plateia, mas a orquestra, o músico foi convidado a interpretar também “Marina”, com um solo não ensaiado que maravilhou a todos os presentes.

A noite que era um tributo às mulheres, transformou-se também em homenagem à orquestra, com a exibição de uma faixa de agradecimento e reconhecimento ao trabalho desenvolvido, preparada pelo público feminino.

Logo após, as mulheres da orquestra, assim como todas as presentes, receberam no final do espetáculo um chocolate junto de um cartão personalizado cuidadosamente embalado, como lembrança de uma noite memorável.

“Ficamos muito felizes pelo resultado da orquestra, assim como pela satisfação dos presentes. Sucesso de público e de crítica” comentou o maestro após o encerramento.

Maestro italiano promove oficina junto à Orquestra Sinfônica

Neste sábado (14/3), o maestro Carlo Giuliani estará à frente da Orquestra da Escola Municipal de Artes para uma oficina onde abordará técnicas de linguagem, sonoridade, entre outros aspectos da prática orquestral.

O evento gratuito será nas dependências da Escola de Artes, anexa à Concha Acústica, aberto a músicos da cidade na condição de ouvintes, não sendo necessária inscrição prévia.