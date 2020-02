Composição férrea atropela motociclista próximo a Valentim

Uma composição férrea que trafegava dentro do município de Valentim Gentil neste domingo (9) por volta das 14h, abalroou um motociclista que atravessou a linha sem perceber a aproximação da locomotiva. O motociclista de 36 anos foi levado inicialmente ao Posto de Saúde Valentim, mas foi transferido para a santa Casa de Votuporanga. Na tarde deste domingo a Santa Casa emitiu uma nota falando sobre o estado de saúde do motociclista: “A Santa Casa de Votuporanga informa que V. R. S., de 36 anos, deu entrada no Pronto Socorro neste domingo (9/2), por volta das 15h, vítima de acidente. Ele passa por atendimento e seu estado de saúde é considerado grave no momento”.