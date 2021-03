Como se reinventar na pandemia? A história de Bárbara Maitê e seu marido Ubirajara

Sinergias diversas (insônia, antiflamatório, xerox, calmante, alinhamento de chacras) e perfumaria artesanal.

Nas ruas de Votuporanga, as lojas fechadas com placa de aluga-se multiplicaram-se e não há sinais visíveis de que há empreendedores dispostos a investir nesses pontos vazios, mas o que fazer para mudar esse quadro?

Mudando a forma de trabalhar para continuar atendendo aos clientes, eles estudaram uma nova forma de consumo e estão conseguindo juntos crescer novamente em meio à crise.

Donos de um bar muito conhecido aqui na cidade, o Morphine precisou encerrar às atividades no dia 12 de março, porém o que chama à atenção é que assim mesmo, empreendedores que são, eles têm buscado formas de se reinventar durante a pandemia da Covid-19.

Essa reinvenção passa pelos mais variados aspectos da vida cotidiana: vai desde o aspecto social, com a necessidade do distanciamento para evitar a propagação do vírus, até o mercado corporativo, com a busca de modelos de negócio que se adaptem à nova realidade.

Essa é somente uma história de superação, criatividade e acima de tudo muita força de vontade para ir à luta em um momento sem precedentes vividos por todos.

Histórias como a de Bárbara Maitê F. Aguiar e seu marido Ubirajara Gubolin que inspiram pela capacidade de transformar momentos obscuros, tristeza e medo em ações positivas, para recomeçar em meio ao caos. Um belo exemplo à ser seguido por muitos!

“Estar conectada consigo pode ajudar muito nesse processo e buscar autoconhecimento é uma boa maneira de equilibrar o bem-estar, seja ele físico, espiritual ou mental. Dedicar um tempo para si e se reconectar com o universo é apenas um dos caminhos possíveis”

Conhecidas por trabalharem com métodos mais naturais do que a medicina tradicional, as consultas das terapias alternativas ganham cada vez mais adeptos pelo mundo.

“As terapias holísticas entraram na minha vida exatamente no momento que tinham que entrar, mas tudo começou mesmo quando eu era ainda criança”, relembra, “Me encantava vendo baralhos de tarot, cristais e incensos, percebi que existia algo mais profundo e comecei com a idade a me conectar mais comigo mesma, fui em busca do aprendizado e através de inúmeros cursos que fiz comecei a trabalhar com essas terapias”.

Guerreira incansável e cada vez mais apaixonada em ajudar pessoas, ela conta que foi estudando outros tipos de terapias: constelação familiar sistêmica, cromoterapia, tratamentos com florais e óleos aromáticos, hoje além de atender aqui em Votuporanga, ela faz atendimentos à distância em outros estados e até fora do país.

“O que posso dizer é que autoconhecimento é um caminho sem volta e muito, muito prazeroso.”

“Se você quer descobrir novas formas de tratar corpo e mente em harmonia, precisa também conhecer os benefícios do reiki e da terapia holística. Recentemente reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, o reiki é uma técnica que mantém ou recupera a saúde física, mental, emocional ou energética, recompondo energia e auxiliando na harmonia e equilíbrio.” Segundo Bárbara nesse momento de pandemia à energia vibracional das pessoas é importantíssima….” medo, inseguranças, falta de perspectivas no futuro são sentimentos comuns do momento, mas em nada contribuem para o bem estar das pessoas, então buscar vibrações positivas para se alinhar com o universo ajuda muito para o equilíbrio mental/ emocional, além de conseguir encontrar consciência e também à cura em diversos processos.”

“É muito importante saber acolher nossa sensibilidade e vulnerabilidade diante de viver, o quão lindo pode ser se permitir sentir e deixar ir? Evoluir e crescer é lindo.”

“Respirar, ser grato, viver o agora, cuidar do corpo e da mente, e focar no presente podem ser atitudes simples que vão deixar o dia a dia muito mais leve, além de ajudarem a nos entender melhor”.

Bárbara ainda ressalta: “Olhando pra dentro, você também encontra seus potenciais e então se torna cada vez mais empoderado sobre sua própria vida.”

“Com o fechamento do Morphine, um filho que está adormecido por causa da pandemia, estou podendo realizar um sonho antigo, eu e meu marido estamos montando uma loja de produtos artesanais e esotéricos LOJA EXOTERICAMENTE, independente da mudança de ramo, entendemos que através desse novo trabalho continuamos ajudando pessoas e proporcionando alegria e bem estar!” conta com emoção e entusiasmo.

Para finalizar Bárbara deixa à seguinte mensagem:

“Viver já era um desafio, e de uma hora pra outra tudo virou de cabeça pra baixo. Os valores, as prioridades, as urgências já não eram mais as mesmas. Já se passou um ano, e ainda estamos tentando entender o que está acontecendo. Sei que cada um está enfrentando sua batalha e isso não é nada fácil, mas peço ao Universo que de alguma maneira consigamos passar por tudo isso da forma mais suave possível e que quando tudo isso passar, que sejamos pessoas melhores.”

