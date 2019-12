Comércio de Votuporanga segue com horário especial de fim de ano

Neste sábado (14/12), lojas abrirão das 9h às 18h; quem comprar nas lojas participantes da campanha “Natal Premiado ACV” concorrerá a diversos prêmios.

As vendas de Natal já estão movimentando a economia de Votuporanga neste fim de ano. Na cidade, as lojas estão abrindo em horário especial desde o dia 9 de dezembro, sendo uma das estratégias adotadas pela Associação Comercial de Votuporanga – ACV. Neste sábado (14/12), a abertura será das 9h às 18h.

“Alguns fatores contribuem para a nossa expectativa no aumento do faturamento em relação ao ano passado, entre eles, a percepção de retomada no crescimento e a liberação do saque do FGTS, além do 13º salário”, comemorou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti. A Associação Comercial de Votuporanga estima que o crescimento será em torno de 5% em relação ao mesmo período do ano passado.

Quem ainda não comprou os presentes de fim de ano pode aproveitar o atendimento diferenciado que segue das 9h às 22h, de segunda a sexta-feira, até o dia 23 de dezembro. No período, as lojas também funcionarão das 9h às 18h aos sábados (14 e 21/12), além de domingo (22/12), quando será das 9h às 13h. Nas vésperas do Natal e do Ano Novo (24 e 31, respectivamente), a abertura será das 9h às 16h.

Outro atrativo do comércio de Votuporanga é o Papai Noel da ACV, que fica de segunda a sexta-feira em sua casa, montada em frente à Concha Acústica, a partir das 18h30. O local é constantemente visitado para que as crianças façam seus pedidos e também fotos ao lado do simpático bom velhinho.

Natal Premiado ACV

Quem comprar nas lojas participantes da campanha “Natal Premiado ACV”, da Associação Comercial de Votuporanga, concorrerá a um carro 0km, um ar condicionado e a 10 vales-compras de R$500 cada. Os vendedores dos clientes sorteados também ganharão vales-compras no valor de R$150 cada.

O sorteio será no dia 4 de janeiro, na Praça Cívica “Profº Benedito Lopes de Oliveira”, em frente à Concha Acústica.

“Natal Premiado ACV” é promovido pela ACV, com o apoio institucional da Sicoob Credlíder. Também são apoiadores da campanha Lojas Longo, Amigão Portas e Janelas, SanSaúde, Comercial Anzai, Lavanderia 5asec, Real Calçados, Fiat Camila, Centro Social de Votuporanga, Escritório Vitória, Coopevo Dinâmica, Marão Corretora de Seguros, Grandes Lagos Assessoria e Certificação Digital, Megatec, Amigão Supermercados, Thais Fontenele, 775, Ciafer Casa e Construção, Leite & Filhos Contabilidade, Moda Ka, A Casa do Tapeceiro, Unikids, Unifev, Uniodonto, Supermercado Porecatu e Cris Park.