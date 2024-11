Com Vini Jr. e campeões da Copa do Brasil, Seleção se apresenta para última Data Fifa do ano 

Craque do Real Madrid fez um hat-trick no sábado e aproveitou a folga de domingo no Rio de Janeiro. Léo Ortiz, Gerson e Guilherme Arana também chegaram pela manhã ao Pará.

Está dada a largada para a última Data Fifa de 2025. A seleção brasileira já está completa em Belém, onde realizará treinamentos para a partida de quinta-feira, diante da Venezuela, em Maturín. Raphinha e Abner são os últimos a se apresentar.

Boa parte dos 23 convocados chegou à capital do Pará ainda no domingo ou nas primeiras horas da segunda-feira. Pela manhã, chegaram os finalistas da Copa do Brasil, Léo Ortiz, Gérson e Guilherme Arana, além de Vini Jr.

O atacante está de volta à Seleção após ser desfalque nas partidas contra Chile e Peru por conta de lesão, em outubro. O camisa 7 marcou um hat-trick pelo Real Madrid no último sábado, diante do Osasuna, e aproveitou o domingo de folga no Rio de Janeiro, onde comemorou o título do Flamengo na Copa do Brasil.

Já Raphinha e Abner pousaram em Belém já no meio da tarde e vão direto para o Mangueirão, onde Dorival Júnior comandou atividade no período da tarde. A Seleção treinou no estádio também na tarde desta terça e treinará na manhã desta quarta-feira, quando segue em voo fretado para a Venezuela.

“Espero que nós possamos aproveitar tudo aquilo que foi feito nos dois jogos anteriores. Tiramos coisas positivas e vamos levar para uma partida tão importante. A Venezuela está invicta dentro de seu estádio, jogando com muita propriedade, e nós teremos um compromisso difícil, porém, acredito que estejamos ainda melhor preparados do que nas partidas anteriores”, disse Dorival Júnior ao site da CBF.

Brasil e Venezuela se enfrentam pela 11ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo na quinta-feira, às 18h, no Estádio Monumental de Maturín. Em seguida, a Seleção viaja para Salvador, onde encerra o calendário deste ano contra o Uruguai, terça-feira, na Fonte Nova.

Veja a lista de convocados para a seleção brasileira:

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros: Léo Ortiz (Flamengo)*, Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Murillo (Nottingham Forest)

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphinha (Barcelona)

Atacantes: Estêvão (Palmeiras), Igor Jesus (Botafogo), Luiz Henrique (Botafogo), Gabriel Martinelli (Arsenal)*, Savinho (Manchester City) e Vinicius Junior (Real Madrid)

*Nos lugares de Éder Militão e Rodrygo, ambos lesionados

*Com informações do ge

