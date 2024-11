Ex-BBB Felipe Prior é condenado por estupro em Votuporanga 

Justiça sentenciou o ex-participante de reality a 6 anos de prisão por caso ocorrido durante o carnaval de 2015.

A Justiça do Estado de São Paulo condenou Felipe Prior, ex-participante do Big Brother Brasil (BBB), a seis anos de prisão por estupro. O crime ocorreu durante o Carnaval de 2015, em Votuporanga/SP. A decisão, sigilosa e ainda em primeira instância, foi protocolada em outubro, mas só veio a público nesta semana. As informações são do site UOL.

Segundo a denúncia, Felipe Prior teria forçado a relação sexual com a vítima após momentos de assédio na piscina, onde, após beijos, ele teria tocado o corpo da vítima de forma invasiva. O relato consta em depoimentos colhidos pelo Ministério Público de São Paulo.

A condenação atende à recomendação do Ministério Público, que considera que houve prova suficiente para a condenação por violência sexual.

Essa não é a primeira vez que Prior é condenado. Em 2023, ele já havia sido sentenciado a oito anos de prisão em regime semiaberto em outro caso de violência sexual, denunciado por uma segunda vítima. Após recurso que tentava reverter a decisão, o ex-BBB teve a pena ampliada.

Com esta nova condenação, o caso será agora levado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde a defesa espera reverter a sentença de primeira instância.

Defesa contesta decisão

Em declaração ao jornalista Leo Dias, a defesa de Felipe Prior afirmou que já entrou com um recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo para tentar anular a nova condenação: “A defesa informou que o processo corre em segredo de justiça e que tomará medidas para apurar o vazamento de informações. Alega que não houve crime de estupro e que Felipe é inocente, acreditando que o Tribunal de Justiça reverterá a decisão da primeira instância”, diz a nota.

