Colégio Unifev participará da próxima etapa dos Jogos Escolares 2025

Equipes de vôlei feminino e futsal (masculino e feminino) se classificaram para a fase regional de maio a junho.

Em abril, estudantes do Colégio Unifev participaram da fase sub-regional dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (Jeesp), que reuniu escolas públicas e privadas dos municípios pertencentes à área de atuação da Diretoria de Ensino de Votuporanga, nas categorias Mirim (Ensino Fundamental – Anos Finais) e Infantil (Ensino Médio). As partidas aconteceram no CSU e no Ginásio Mário Covas, em Votuporanga.