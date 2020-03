Clubes disponibilizam suas estruturas para ajudar vítimas do coronavírus

No Estado de São Paulo, Santos, São Paulo e Corinthians disponibilizaram seus centros de treinamentos, estádios e clubes sociais.

Clubes do futebol brasileiro colocaram suas estruturas à disposição das autoridades para ajudar as vítimas do novo coronavírus. No Estado de São Paulo, Santos, São Paulo e Corinthians disponibilizaram seus centros de treinamentos, estádios e clubes sociais.

O Bahia ofereceu o Fazendão, seu antigo CT, e o governador Rui Costa (PT) já afirmou que vai transferir para lá os pacientes que não precisam de tratamentos complexos. O Athletico-PR colocou a Arena da Baixada e o CT do Caju à disposição dos órgãos de saúde do Paraná.

Por causa da pandemia, competições e treinos estão paralisados. Consequentemente, os atletas foram dispensados das atividades nos CTs e receberam orientações do departamento médico dos clubes sobre como agir na prevenção ao novo coronavírus. Até agora, não houve jogador de futebol com caso detectado.

SOLIDARIEDADE!

O movimento dos clubes brasileiros é mais uma mostra da solidariedade que o esporte em geral vem tendo durante a pandemia. Para o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, é importante os times se mobilizarem no combate ao coronavírus.

“O futebol está conseguindo aos poucos mudar a postura social, ser mais de vanguarda. Não é só dentro das quatro linhas, temos poder de comunicação muito grande. Quando podemos usar a comunicação, já ajudamos. E agora, oferecendo as estruturas, melhor ainda”, disse Bellintani, em contato com o Estado, lembrando das ações que os times têm feito pela internet para conscientizar as pessoas.

Bellintani acredita que a comoção causada pela pandemia pode mudar a forma de os clubes agirem em outras questões sociais. O Bahia é o time brasileiro que mais tem se destacado em ações afirmativas, como contra o racismo, a favor dos direitos LGBTQ, sobre o tratamento das mulheres em estádios, entre outras.

“Eu acho que pode, mas é um processo gradativo, não tenho a ilusão de que vai ser grande mudança de forma rápida. Um momento como esse ajuda. A sociedade está cada vez mais egoísta, mas estamos vendo que a solidariedade ainda tem muito espaço”, disse.

FURACÃO NA FRENTE!

O primeiro clube a anunciar que havia colocado sua estrutura à disposição das autoridades foi o Athletico-PR. Em nota, o time lembra que a China teve de construir hospitais às pressas para abrigar as vítimas do coronavírus e que a Itália vem sofrendo com a falta de leitos para internamento. O Athletico-PR diz que está “cumprindo com sua responsabilidade social e reforçando o compromisso que sempre estivemos parceiros dos poderes públicos e do povo do Paraná”.

O São Paulo divulgou a carta assinada pelo presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, endereçada ao secretário estadual da saúde José Henrique Germann Ferreira. “Na certeza de que todos os esforços em conjunto serão mais eficazes, colocamo-nos à inteira disposição”, diz trecho da carta.

O Corinthians, por sua vez, informou que “face ao necessário enfrentamento da epidemia de coronavírus no Brasil, e fiel à sua tradição de solidariedade e responsabilidade social, está disponibilizando todos os seus equipamentos para que as autoridades avaliem de que forma poderão ser utilizados no combate ao avanço da doença e na assistência à população em geral.”

O Santos disponibilizou todas as suas dependências para que sejam utilizadas pela secretaria de saúde do município. Dentre outras instalações, o clube coloca o Salão de Mármore como possibilidade de montagem de hospital provisório.

NO EXTERIOR

O Chelsea, da Inglaterra, colocou seu hotel em Stamford Bridge para abrigar os funcionários de saúde que estão atuando no combate ao coronavírus. O clube vai bancar todas as despesas do alojamento.

“Muitos profissionais trabalham em turnos longos e podem não ser capazes de viajar para casa ou, caso contrário, teriam que fazer longas viagens. Este alojamento ajuda a manter a saúde e o bem-estar dessas pessoas cruciais neste momento crítico”, afirma o Chelsea em nota.

Na Espanha, o tenista Rafael Nadal abriga em sua academia, em Mallorca, crianças que frequentam o local. Isso porque os garotos que utilizam o espaço são provenientes de 42 países fora da Espanha. Funcionários da academia se apresentaram de forma voluntária para ficar com as crianças.

Confira a lista dos locais colocados à disposição pelos clubes:

CORINTHIANS: Todas as instalações

SÃO PAULO: Todas as instalações

SANTOS: Todas as instalações, sendo o Salão de Mármore como possibilidade de montagem de hospital provisório

ATHLETICO-PR: Arena da Baixada e o CT do Caju

BAHIA: CT Fazendão

CHELSEA: Hotel em Stamford Bridge para abrigar os funcionários de saúde