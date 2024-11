‘Circo de família, a arte da resistência’ estreia em Votuporanga no Parque da Cultura

O espetáculo mais antigo da humanidade, o circo, ganha destaque em uma emocionante homenagem à tradição e à ancestralidade com a estreia da exposição fotográfica “Circo de família, a arte da resistência”, do fotógrafo e fotojornalista Guilherme Baffi. A estreia acontece em Votuporanga, no Parque da Cultura, entre os dias 21 de novembro e 5 de dezembro, reafirmando o compromisso de valorizar a arte circense como parte da identidade cultural brasileira.

A exposição traz um olhar sensível sobre famílias circenses que, geração após geração, mantêm viva a essência do circo, conectando passado e presente por meio de imagens que capturam momentos únicos de união, coragem e arte. A trajetória dessas famílias, que enfrentam os desafios de um mundo digitalizado para manter viva essa forma ancestral de arte, é celebrada com registros que destacam a força, a tradição e o espírito mambembe.

O projeto, realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, por meio do Proac ICMS, circulará por outras cidades, incluindo São José do Rio Preto, Bálsamo e Mirassol. A iniciativa conta com o apoio da Tereos e patrocínio das empresas Kodilar, Mar e Rio Pescados, Itamarati e Soquímica Laboratórios.

A exposição será aberta ao público no Parque da Cultura, com entrada gratuita, reforçando o acesso à arte e à cultura para todas as idades.