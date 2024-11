Kung Fu Camp, reúne discípulos e alunos da Mestre Renata Balestrini, vindos de diversas regiões do Brasil

A primeira edição do evento aconteceu dias 23 e 24 de novembro em Votuporanga e serviu também para comemorar os 27 da Escola Punhos Unidos mundial e os 10 anos da Punhos Unidos de Votuporanga.

No final de semana vários atletas puderam participar de treinos técnicos e cursos, como o de adaga e lança e palma de guerra, além de combate, com o objetivo de ampliar os conhecimentos dos participantes dentro da arte e da filosofia marcial.

De acordo com o Sifu André Castanheira, da Fênix Artes Marciais, que organizou o evento, um dos principais destaques foi a chance de conhecer e treinar pessoalmente com a Mestre Renata Balestrini, que atualmente vive em Portugal, e a possibilidade de interação entre os membros da família Hung Gar.

Entre as diversas atividades programadas para esses dois dias de imersão, ocorreram palestras e dinâmicas em grupo, visando o desenvolvimento da comunicação, da liderança, da organização (disciplina), da inteligência emocional, entre outros.

“Eu achei muito interessante porque esse evento reuniu pessoas de diversas partes do país para ter uma interação tanto social quanto uma interação para novas técnicas e pra se desenvolver melhor o seu espírito e na parte física”. Sidai Ricardo – Bauru

“Eu estava meio receoso em como seria a experiência no Camp, né? Pensei que dois dias inteiros acabariam sendo muita coisa, poderia acabar ficando chato, mas na verdade tudo se mostrou ao contrário. Eu tive muitas experiências que mudaram a minha percepção sobre mim mesmo e sobre as pessoas que estão ao meu redor. Eu percebi que todo mundo tem coisas especiais para compartilhar”. Sidai Augusto – Votuporanga

“É uma grande honra participar porque Kung Fu quer dizer trabalho árduo ou tempo de habilidade, então é esse tempo que qualidade que a gente tá passando aqui, uma troca de experiências, de valores, e de muito autoconhecimento pra gente levar nas demais áreas da nossa vida.

Agradeço a oportunidade e espero participar dos outros”. Sidai Daniele – Bauru

Os benefícios que nossos alunos e os praticantes de kung fu tem em participar do Kung Fu Camp imersivo são inúmeros; usamos a arte marcial como ferramenta de desenvolvimento humano, no camp treinamos não somente as habilidades físicas para a saúde, como técnicas respiratórias e também meditativas, mas também exercícios de liderança, oratória (comunicação), organização, e inteligência emocional, além de vários outros “soft skills” que temos que estar sempre desenvolvendo! Habilidades e conhecimentos que podemos aplicar no trabalho e na vida pessoal para melhorar as nossas relações. Acredito que a imersão faz com que todos nós possamos sair do Camp mais próximos de comportamentos mais satisfatórios para o próprio bem estar e bem estar daqueles que nos rodeiam.

Participou também do evento o secretário geral da associação punhos unidos diretamente de Fortaleza: Sifu José Ernandes Guedes de Moraes; Diretor técnico de boxe chinês, Sifu William Costa de Londrina e a diretora técnica geral Sifu Lia Menezes. O evento teve também a participação da Associação tigres e dragões de kung fu da cidade de Bauru, além de integrantes dos estados do Rio de Janeiro, Paraná, Ceará, São Paulo, Rio Grande do Sul, entre outros.

A organização geral do evento foi do Sifu André Castanheira representante na cidade de Votuporanga – diretor da Escola Punhos Unidos.

O evento será anual e a próxima edição acontecerá na cidade de Fortaleza no Ceará.

Rua Horácio dos Santos, 1399 – Votuporanga

(17) 99794-8423

www.apukungfu.com.br