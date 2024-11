Cia. Fábrica de Sonhos recebe 174 inscrições de peças para festival

Selecionados serão divulgados no dia 3 de dezembro nas redes sociais do ‘Festival Em Janeiro Teatro Para Criança é o Maior Barato.

A 19ª edição do “Festival Em Janeiro Teatro Para Criança é o Maior Barato”, da Cia. Fábrica de Sonhos, de São José do Rio Preto/SP, recebeu 174 inscrições de artistas e coletivos de nove estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiás, Mato Grosso do Sul, Ceará, Amazonas, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A curadoria será feita pelo ator, cenógrafo, iluminador e diretor Guido Caratori, da Cia. Fábrica de Sonhos, e pelo professor, ator e diretor Eduardo Catanozi. As 12 produções teatrais selecionadas serão divulgadas no dia 3 de dezembro de 2024, nas redes sociais do festival.

Considerado um dos maiores eventos culturais voltados à promoção e ao debate em torno do teatro feito para crianças no Brasil, a 19ª edição do festival será realizada do dia 10 a 19 de janeiro de 2025, com o objetivo de oferecer uma programação inclusiva e diversificada. As apresentações serão realizadas no formato presencial e contarão com interpretação em libras e audiodescrição.

Sobre o festival

A 19ª edição do “Festival Em Janeiro Teatro Para Criança é o Maior Barato” é uma realização da Cia. Fábrica de Sonhos e do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura e Lei Paulo Gustavo, com produção do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas e apoio do Sesi/SP.

Os espetáculos serão apresentados no Teatro Centro Cultural Sesi e no Espaço Fábrica de Sonhos. Já as atividades formativas serão realizadas no formato podcast presencial, com retransmissão online pelo Youtube da Cia. Fábrica de Sonhos. Essas atividades também terão interpretação em libras.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3