Chegada do inverno eleva casos de influenza na região de Rio Preto

O início do inverno é motivo de atenção para as doenças respiratórias, visto que as temperaturas mais baixas favorecem a disseminação dos vírus causadores de infecções como a gripe e o resfriado. De janeiro a junho de 2024, o número de atendimentos no Hospital de Base (HB) e Hospital da Criança e Maternidade (HCM) com diagnóstico de Influenza foi 33% maior em comparação ao mesmo período do ano passado, o que reforça a necessidade de atenção nos cuidados na saúde contra a doença da região de Rio Preto.

A gripe é uma infecção causada pelo virus influenza, que afeta o sistema respiratório como um todo. Ao contrário da gripe, o resfriado tem gravidade menor e sintomas mais brandos. Essa também é uma infecção viral respiratória, mas, deriva de outros tipos de vírus, como o rinovírus.

“Gripe é uma doença grave, causada pelo vírus Influenza e que leva a uma mortalidade significativa. A gripe se inicia rapidamente, com febre, mal-estar, cefaleia, dor muscular e sintomas respiratórios e quando não tratada corretamente, pode evoluir e causar complicações”, ressalta Dr. Mauricio Nogueira, virologista da Funfarme.

O virologista explica que nessa época do ano é importante ter uma atenção especial para essas doenças, já que a transmissão dessa doença acontece do confinamento e permanência em espaços fechados e com pouca ventilação, comportamento comum quando as temperaturas baixam.

De janeiro a junho de 2024, o Complexo Funfarme atendeu 189 casos da doença, número 33% maior do que os 142 atendimentos do mesmo período, em 2023.

“O diagnóstico pode ser feito através de teste rápido e teste molecular. O teste rápido realizado através de uma amostra de secreções respiratórias, geralmente coletadas com um swab nasal ou pelo teste de PCR, feito com uma amostra de secreções respiratórias, teste extremamente sensível, que detecta mesmo as menores quantidades do vírus da gripe. No Hospital de Base temos testes disponíveis, tanto na emergência quanto em nosso laboratório, o HLAB”, diz.

Recebendo o diagnóstico de gripe, é importante que o paciente busque o tratamento rapidamente. O antiviral Oseltamivir, de nome comercial Tamiflu está disponível no Hospital de Base e nas unidades de saúde dos municípios.

“Crianças, gravidas, idosos e adultos com comorbidades são vítimas preferenciais da influenza. É importante que esses grupos procurem atendimento médico quando apresentam sintomas respiratórios e iniciem rapidamente o tratamento quando for um caso de influenza, pois isso salva vidas”, explica o virologista.

Se tratando em prevenção, o Dr. Maurício destaca a vacina contra a doença. “É importante lembrar que temos uma vacina para a Influenza, que é colocada na rede pública e está disponível para grupos específicos como idosos crianças e profissionais de saúde, além de estar disponível também na rede privada”, cita.