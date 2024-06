Abel encerra preparação e estuda mudanças no Palmeiras 

Verdão visita Fortaleza às 21h30 desta quarta-feira, no Castelão, pela 12ª rodada do Brasileiro.

O Palmeiras encerrou na manhã desta terça-feira a preparação para o confronto com o Fortaleza, que acontece às 21h30 da quarta, na Arena Castelão, no Ceará. Um detalhe para esta partida é que o Palmeiras tem cinco atletas pendurados com dois cartões amarelos.

Se forem advertidos contra o Fortaleza, portanto, viram desfalque no clássico com o Corinthians, que acontece na segunda-feira. E todos têm sido utilizados no time titular: Piquerez, Aníbal Moreno, Gabriel Menino, Rony e Zé Rafael. Há uma chance, portanto, de seguir com o rodízio no time.

Na última rodada, contra o Juventude, Aníbal, Piquerez e Rony começaram no banco de reservas por conta de condições físicas.

A equipe fez uma ativação no centro de excelência e no campo participou de trabalhos técnicos e táticos sob o comando da comissão técnica de Abel Ferreira na Academia de Futebol. Desfalque nos últimos três jogos, o meia Rômulo esteve no gramado nesta terça, mas segue em transição física no processo de recuperação de uma lesão na coxa.

O último time utilizado contou com Weverton; Rocha, Murilo, Naves e Vanderlan; Fabinho, Zé Rafael, Veiga e Gabriel Menino; Estêvão e Flaco López.

Em caso de novas mudanças, pode ter Weverton; Mayke, Murilo, Naves e Piquerez (Vanderlan); Aníbal (Fabinho), Zé Rafael, Raphael Veiga e Gabriel Menino; Estêvão e Flaco López (Rony).

*Com informações do ge