César Sampaio segue no comando do Santos para o clássico contra o São Paulo 

Interino estará à frente do Peixe pela segunda vez na temporada.

César Sampaio seguirá como treinador interino do Santos para o clássico contra o São Paulo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam neste domingo, às 16h, no Morumbis.

Esta será a segunda vez que Sampaio comandará o Peixe. A estreia ocorreu na vitória contra o Atlético-MG por 2 a 0, na última quarta-feira, na Vila Belmiro, também pelo Brasileirão.

O elenco santista folgou nesta quinta-feira. Os jogadores se reapresentam nesta sexta, quando iniciam a preparação para o clássico. O time ainda terá mais um treinamento, no sábado, antes de viajar para São Paulo, onde permanecerá concentrado até o jogo.

César Sampaio chegou ao Santos em janeiro deste ano, para ser auxiliar-técnico na comissão fixa do clube. Ele substituiu Marcelo Fernandes, que foi desligado do clube junto de outros profissionais que integravam a comissão.

Uma das principais missões do auxiliar no clube, nestes primeiros meses, foi ser um elo com a equipe sub-20 e ajudar atletas na transição entre as categorias de base e o time profissional.

Sampaio foi formado nas categorias de base do Santos, onde estreou profissionalmente em 1986. Ele seguiu no Peixe até 1991, quando foi negociado para o Palmeiras. Foram 298 jogos e nove gols pelo clube.

*Com informações do ge