Centro Social comemora 50 anos de fundação

A presidente da entidade Eliete Aparecida Guilherme da Silva

Ex presidentes da entidade

Uma cerimonia na sede da entidade na tarde de ontem serviu para celebrar os 50 anos da entidade. O evento contou com a presença de diretores da entidade, autoridades, ex-presidentes e até ex guardas mirins que passaram por lá nessas 5 décadas.

A presidente da entidade Eliete Aparecida Guilherme da Silva, realizou uma oração em agradecimento e saudou a todos os convidados que compuseram a mesa principal: Elenira Alves da Silva, colaboradora mais antiga da entidade, o presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, Celso Penha Vasconcelos; Luciano Arantes Liébana, que representou o deputado Carlão Pignatari, o vereador Osmair Ferrari, que representou a Câmara de vereadores; do secretário Municipal de Assistência Social, Emerson Pereira e do prefeito João Dado, que se fez acompanhar da Primeira Dama, Monica Pesciotto.

O Padre Gilmar Margotto, pároco da paróquia Nossa Aparecida (Catedral) realizou uma oração no local e lembrou que a ideia da fundação daquela entidade partiu do Frei Cirilo, como uma extensão dos trabalhos que desenvolvia na Paróquia em 1969.

Durante a cerimonia crianças assistidas e orientadas pela entidade cantaram em agradecimento pelo trabalho que recebem naquele local. Na sequencia o presidente da Unifev, Celso Vasconcelos, realizou a doação de 200 camisetas para as crianças da entidade.

Houve ainda homenagens a ex-presidentes, como: Domingos Olmedo, Bhader Lorente e Dorival Moura Velho, além da entrega simbólica ao Hospital do Amor, dos lacres de latinhas que foram recolhidos por alunos de escolas municipais. Para encerar foi cantado o “parabéns!” Com direito a bolo, que foi servido aos presentes.

“Projetos que Transformam Vidas”

O Centro Social tem como finalidade atender, defender e garantir os direitos da criança, adolescente, jovens e suas famílias, por meio de ações socioassistenciais na área da proteção social básica, e promover a e promover a qualificação e a integração no mundo do trabalho. Nesses 5 anos a entidade colocou no mercado de trabalho aproximadamente 60 mil jovens.