Centro Dia do Idoso realiza eventos especiais para marcar o encerramento de 2024

Programação foi um verdadeiro sucesso e reuniu diversos idosos promovendo momentos de alegria e interação.

Para marcar o encerramento das atividades de 2024, o Centro Dia do Idoso “José Jacob Lopes”, unidade vinculada à Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Votuporanga, realizou uma programação especial para seus atendidos com o objetivo de valorizar o bem-estar físico e emocional dos idosos e desenvolver o convívio social e a interação entre eles.

A programação contou com dois momentos memoráveis. Recentemente, os idosos puderam desfrutar de um passeio cultural e recreativo, incluindo uma divertida pescaria, atividade ao ar livre que proporcionou a conexão com a natureza no qual se encantaram com um dia cheio de alegria e diversão.

E, no último dia 4 de dezembro, foi promovida uma confraternização junto com familiares e amigos onde todos os presentes puderam participar de dinâmicas, ao som de música ao vivo, criando um ambiente acolhedor de muita integração, socialização e o fortalecimento de vínculos.

Através dessas atividades, o Centro Dia do Idoso (CDI) da Prefeitura de Votuporanga reafirma seu compromisso em promover o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos atendidos.

Interessados em conhecer e participar dos serviços oferecidos pelo CDI, podem procurar a unidade, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, que fica na Rua Humberto Correa Bonetti, nº 3575 (Colinas), ou ligar no (17) 3422-8641. As vagas serão preenchidas conforme demanda.

