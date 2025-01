Centro de Treinamento de Mão de Obra da Prefeitura prepara nova grade de cursos

Secretário do Desenvolvimento Econômico, Chino Bolotário, e diretor do CTMO, José Carlos Leme de Oliveira, continuam visitas para definir a grade de cursos deste ano.

Visando concluir as tratativas para definição da grade de cursos que o Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani” (CTMO) oferecerá em 2025, o secretário do Desenvolvimento Econômico, Chino Bolotário, tem mantido uma série de contatos com os parceiros da Prefeitura de Votuporanga. Na última quarta-feira (22.jan), foram dois importantes encontros, o primeiro no SEST/SENAT, onde Chino foi recebido pelo diretor da unidade, Alan Giuseppe Cunha, e pela técnica de Formação Profissional, Isadora Locateli Garcia, e, no período da tarde, esteve no gabinete do secretário, o coordenador de Relacionamento da Indústria do Senai, Silvio Marchetti, acompanhado por Elis Venturini de Oliveira Vila, assistente de Operação Técnica.

“É nossa intenção expandir ainda mais a oferta de cursos para proporcionar aos munícipes inúmeras possibilidades de formação profissional, já que o mercado está cada vez mais exigente e seletivo”, explicou Chino. O secretário destacou ainda que a administração municipal está atenta às demandas do mercado de trabalho e que os cursos deverão estar focados principalmente nas áreas que carecem de mão de obra especializada, já que o objetivo é garantir a empregabilidade e a geração de renda para as famílias.

“As parcerias com o Sistema S garantem cursos de aprendizagem, capacitação, aperfeiçoamento, ressaltando que são oportunidades de qualificação inteiramente gratuitas. A nossa intenção é universalizar o acesso ao mercado de trabalho, por isso os cursos são direcionados para variadas faixas etárias, do jovem ao idoso”, comenta o diretor do CTMO, José Carlos Leme de Oliveira.

