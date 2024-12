Ramón quer ajudar Yuri Alberto, Memphis e Garro por chances em seleções: “Espero que em breve” 

Treinador elogiou trio mais ofensivo e sonha com convocação para Brasil, Holanda e Argentina.

O Corinthians está perto de uma vaga na próxima edição da Conmebol Libertadores. Ao bater o Bahia por 3 a 0 nesta terça-feira, na Neo Química Arena, pela penúltima rodada do Brasileirão, o Timão subiu para o sétimo lugar e pode terminar o ano em alta. Porém, além do objetivo coletivo, a comissão técnica traça algumas metas individuais para os jogadores.

Na pauta, a convocação de Yuri Alberto para a seleção brasileira, a volta de Memphis Depay para a Holanda e uma chance para Rodrigo Garro na Argentina. Ramón e Emiliano Díaz sonham em potencializar o trio pelo reconhecimento nas equipes nacionais.

“Da nossa parte, como comissão técnica, temos objetivos: que Yuri Alberto vá a seleção, que seja artilheiro, que Memphis volte à seleção holandesa, e que Garro possa ter uma chance na seleção argentina. São objetivos claros, espero que em breve eles possam jogar”, disse Ramón Díaz, que teve a permanência assegurada para 2025 minutos antes.

“Ele demonstrou sua categoria, seu nível. Quando veio, fazia três meses que não jogava. Fizemos um grande trabalho com ele, se recuperou, se preparou…”, acrescentou.

Para alcançar este objetivo, a comissão técnica conta com a permanência de Yuri Alberto para 2025. O atacante, alvo de equipes inglesas neste ano, deve receber sondagens diante do fim de temporada em alto nível. O camisa 9 chegou a 30 gols em 2024 e virou artilheiro do país ao lado de Pedro, do Flamengo.

“Isso já não depende de nós, depende do jogador, da diretoria… Fico feliz porque o Yuri é um exemplo de vida. Falei hoje para ele que a filha dele tem que estar orgulhosa dele. Ele é um exemplo para a garotada, que há sempre que acreditar e trabalhar”, destacou Emiliano Díaz.

“Mesmo nos momentos ruins ele vinha com um sorriso incrível. Muitas vezes aqui nas entrevistas me perguntavam por que não tirávamos ele. Aí está. Tomara que ele possa ficar, é um jogador importante para nós, vamos tentar convencê-lo… Mas não depende de nós”, disse.

Com o resultado conquistado, o Corinthians chegou a 53 pontos e pode assegurar vaga na Libertadores nesta quarta-feira, caso o Cruzeiro seja derrotado pelo Palmeiras.

A despedida do Timão em 2024 será no domingo, às 16h, diante do Grêmio, em Porto Alegre.

*Com informações do ge

