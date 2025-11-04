Alunas de Enfermagem da Unifev realizam ação educativa sobre higiene das mãos na Santa Casa

Atividade foi desenvolvida na maternidade e na Ala I da entidade, com foco na prevenção de infecções hospitalares e na segurança do paciente.

Alunas do curso de Enfermagem da Unifev, sob orientação da docente Profa. Ma. Cláudia Cristina Costa Canela, promoveram, nos dias 23 e 28 de outubro, uma ação educativa sobre a importância da higiene das mãos na Unidade de Maternidade e na Ala I da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga.