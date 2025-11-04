Alunas de Enfermagem da Unifev realizam ação educativa sobre higiene das mãos na Santa Casa

Alunas de Enfermagem da Unifev realizam ação educativa sobre higiene das mãos na Santa Casa - Foto: Reprodução

Atividade foi desenvolvida na maternidade e na Ala I da entidade, com foco na prevenção de infecções hospitalares e na segurança do paciente.

Alunas do curso de Enfermagem da Unifev, sob orientação da docente Profa. Ma. Cláudia Cristina Costa Canela, promoveram, nos dias 23 e 28 de outubro, uma ação educativa sobre a importância da higiene das mãos na Unidade de Maternidade e na Ala I da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga.

O projeto de intervenção teve como objetivo reforçar as medidas de biossegurança em setores de grande fluxo de profissionais, pacientes e acompanhantes, destacando a relevância da higienização correta das mãos como prática essencial para a prevenção de infecções hospitalares.

A atividade foi conduzida pelas discentes Gabriella Fernandes Pedroso de Lucca, Laisse dos Santos Martins, Beatriz Ortiz Krúg e Júlia Martins do Prado, que realizaram um diagnóstico situacional, elaboraram materiais educativos e promoveram uma oficina teórico-prática com pacientes e acompanhantes. Durante a ação, foram realizadas palestras interativas e demonstrações das técnicas corretas, seguindo os cinco momentos para a higiene das mãos, conforme orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Ao todo, 36 pessoas foram capacitadas, sendo 16 na maternidade e 20 na Ala I, resultando em maior conhecimento sobre o tema, melhor adesão às práticas corretas e redução dos riscos de infecção hospitalar.

De acordo com a docente responsável, a atividade proporcionou uma vivência de grande valor para as alunas. “Além de contribuir diretamente para a segurança dos pacientes e para a promoção da saúde, esse tipo de intervenção permite que as estudantes desenvolvam senso crítico, empatia e responsabilidade profissional. É uma forma de consolidar o aprendizado teórico e compreender, na prática, o impacto que pequenas ações podem ter na qualidade do cuidado”, finalizou.

