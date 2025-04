CBF divulga análise do VAR em pênalti de Naves, do Palmeiras, para o Fortaleza 

Lance foi marcado no fim do segundo tempo e acabou com a defesa de Weverton.

A CBF divulgou nesta segunda-feira a análise do VAR no pênalti marcado para o Fortaleza por toque de mão de Naves, do Palmeiras. A partida terminou com a vitória alviverde por 2 a 1, no Castelão.

Inicialmente, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) deixou o jogo seguir depois da disputa entre o zagueiro e Deyverson dentro da área, mas o VAR Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ) pede sua ida ao vídeo para “avaliar junto” o lance.

“O jogador está com o braço aberto, quero que você avalie a decisão em campo. Você avalia que é um braço de disputa?”, questiona o VAR.

“Ele assume o risco, a bola pega no braço dele em uma ação de bloqueio, porque o Deyverson também cabeceia a bola em direção à área. Vou voltar com tiro penal e sem cartão, porque a bola não tinha direção do gol. Ação de bloqueio com braço antinatural”, responde Zanovelli, após análise.

O lance aconteceu já nos acréscimos da partida no Castelão. O placar estava 2 a 1 para o Palmeiras, e o Fortaleza poderia empatar, após sair perdendo por 2 a 0.

Mas a cobrança de Lucero, já aos 48 minutos, foi defendida por Weverton, que terminou como o herói do triunfo alviverde. O resultado deixou o Verdão isolado na liderança do Brasileiro após cinco rodadas.

*Com informações do ge