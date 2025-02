CAV enfrenta o Rio Claro na Arena Plínio Marin 

O duelo contra o lanterna do Paulistão A2 ocorre neste sábado (22), às 18h; uma vitória pode reabilitar o Votuporanguense na competição e recolocar o clube no G-8 do estadual.

O Clube Atlético Votuporanguense finalizou nesta sexta-feira a preparação para o duelo deste sábado (22.fev), às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, contra o Rio Claro, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2 de 2025.

A Pantera Alvinegra chega para o confronto contra o lanterna do estadual sem suspensos por cartões, porém, ainda não contará com o atacante Vinícius Bala, nem com o volante Edson, que seguem no departamento médico.

O Votuporanguense vem de derrota fora de casa, por 4 a 0 no último compromisso, contra o líder Primavera, em Indaiatuba. A derrota estacionou o CAV com 15 pontos e com o complemento da rodada caiu para a 10ª colocação da tabela, graças aos critérios de desempate, uma vez que possui a mesma pontuação do Oeste (9º), Ferroviária (8º), Juventus (7º), Santo André (6º) e Taubaté (5º).

Por isso, uma vitória do CAV contra o Rio Claro neste sábado, diante de sua torcida, reabilitaria o clube na competição e de quebra o recolocaria no G-8, na desejável zona de classificação.

Para apitar CAV x Rio Claro, a Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou o árbitro Marcio Mattos dos Santos, que será auxiliado por Leonardo Tadeu Pedro e Vinicius Santana da Silva. Já Paulo Cesar Francisco atuará como 4º árbitro e Renato de Carlos será o analista de vídeo.

Rio Claro vem de derrota

O Galo Azul não tem vivido um bom momento no Paulista A2, com três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos. Na última rodada, o Rio Claro visitou o Taubaté no Joaquinzão e foi derrotado por 2 a 1, de virada. Com a derrota, o Galo Azul permaneceu na lanterna do estadual com apenas sete pontos conquistados.

Ingressos

Para os torcedores que desejam acompanhar CAV x Rio Claro, na Arena Plínio Marin, neste sábado, os ingressos podem ser adquiridos em pontos presenciais ou pela internet. Confira os valores abaixo:

Setor 1 (Arquibancada Coberta): R$ 30,00

Setor 2 (Arquibancada Descoberta): R$ 15,00

Setor 3 (Visitante): R$ 15,00

Os torcedores podem ainda adquirir os ingressos antecipadamente, evitando longas filas nas bilheterias da Toca da Pantera, em pontos de venda como: Polizeli Parafusos; Escapin Celulares; Loja do CAV (Arena Plínio Marin); Bar Seu Caneco; além do site Guichê Web.