CAV enfrenta o Primavera, último invicto do Paulistão A2 

Duelo desta quarta-feira, às 15h, em Indaiatuba/SP, reflete um histórico de equilíbrio total, sendo que oficialmente foram quatro confrontos: dois empates e uma vitória para cada lado. O destaque no CAV é a volta do atacante Gabriel Moysés.

Jorge Honorio

Jornalista

O Clube Atlético Votuporanguense embarcou no início da tarde desta terça-feira (18.fev) para o duelo contra o líder Primavera, nesta quarta, às 15h, no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba/SP, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2.

O CAV não perde há seis rodadas e, atualmente, ocupa a quinta colocação. Para este jogo fora dos domínios da Pantera Alvinegra, o treinador Rogério Corrêa ainda não contará com o atacante Vinícius Bala e com o volante Edson que seguem no departamento médico, além de Amorim que cumpre suspensão por cartões. Por outro lado, a boa notícia é a volta do centroavante Gabriel Moyses que estava emprestado ao Brasil de Pelotas.

O jogador de 22 anos vai para a segunda passagem pelo CAV e já está integrado ao elenco que disputa a Série A2. Ele disputou a Copa Paulista de 2024 pelo clube e, em 14 jogos, marcou cinco gols. Já pelo Brasil de Pelotas, no Gauchão deste ano, foram seis jogos sem gols marcados. Revelado pela Portuguesa, Gabriel Moysés passou por Ecus, São Bernardo, Itapirense, Taquaritinga e Red Bull Bragantino II antes de desembarcar na Arena Plínio Marin.

O duelo em Indaiatuba, reflete um histórico de equilíbrio total entre CAV x Primavera, sendo que, segundo dados do Grupo Memorial Votuporanguense, oficialmente foram quatro confrontos: dois empates e uma vitória para cada lado. Em 2015, um empate por 1 a 1; em 2021, um novo empate, desta vez, por 2 a 2; depois, uma vitória da Pantera Alvinegra por 3 a 1, e no último embate o Fantasma levou a melhor e venceu por 1 a 0.

Para esse duelo entre Primavera x CAV, a Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou o árbitro Salim Fende Chavez que será auxiliado por Robson Ferreira Oliveira e Welber Venâncio da Silva. O 4º árbitro será Ronald Horns Araújo e o analista de vídeo será Wilson Roberto Cavallari.

Primavera: último invicto

O líder Primavera ganhou do Taubaté por 2 a 1 na tarde do último sábado, em Indaiatuba, pela 10ª rodada da Série A2 do Paulistão, e conquistou a terceira vitória consecutiva. O Fantasma é o único time ainda invicto na divisão.