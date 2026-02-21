CAV enfrenta o Osasco Sporting pelo Paulistão A2 

O duelo ocorre neste domingo (22), às 10h, no Estádio José Liberatti, em Osasco/SP, com transmissão do Youtube Paulistão.
O Clube Atlético Votuporanguense volta a campo neste domingo (22.fev), às 10h, no Estádio José Liberatti, em Osasco/SP, contra o Osasco Sporting, em duelo válido pela 12ª rodada do Paulistão A2.
O Votuporanguense, comandado pelo técnico Marcus Viola, não terá à disposição o atacante Minho e o zagueiro Matheuzão, que seguem no Departamento Médico.
Com 18 pontos, o Votuporanguense está na 5ª colocação. Internamente, o clube entende que estará garantido na sequência da competição com 22 pontos. Restam 12 em disputa nas quatro rodadas até o fim da primeira fase.
Após engatar duas vitórias seguidas contra adversários da parte debaixo da tabela: Juventus por 1 a 0 (na Rua Javari) e o São Bento por 3 a 1, na Arena Plínio Marin, na última rodada, agora, a Pantera Alvinegra vai rugir longe da Toca em dois compromissos diretos contra adversários do G-8, este de domingo contra o Osasco Sporting e na próxima quarta-feira (25), às 20h, contra a Ferroviária, no Estádio Municipal Dr. Ademar Pereira de Barros (Fonte Luminosa) – Araraquara/SP.
“Temos que estar com os pés no chão, nosso primeiro objetivo é a classificação. Estamos a quatro pontos (da classificação). Temos quatro rodadas, mas agora é procurar descansar. Pés no chão, temos dois jogos fora de casa com confrontos diretos: Osasco e Ferroviária. Procurar descansar para fazer bons jogos e conseguir o primeiro objetivo, que é a classificação. E depois a gente começa a sonhar a questão do acesso”, afirmou Marcus Viola, em coletiva de imprensa, após o duelo contra o São Bento.
Já o Osasco Sporting, 7º colocado na tabela com 16 pontos, vem de empate por 1 a 1, cedido ao Monte Azul já nos acréscimos, durante partida disputada no Otacília Patrício Arroyo, em Monte Azul Paulista/SP. O resultado deixou o Osasco Sporting com gosto amargo de uma ‘quase vitória’ fora de casa e coloca pressão redobrada no duelo contra o Votuporanguense, uma vez que, a posição no G-8 passou a ser ameaçada de perto por XV de Piracicaba (8º com 15 pontos), Santo André (9º com 14 pontos), Inter de Limeira (10º com 13 pontos) e Juventus (11º com 13 pontos).
O duelo terá transmissão no Youtube do Paulistão.
Retrospecto é favorável ao Osasco Sporting
CAV e Osasco Sporting já se enfrentaram três vezes em competições oficiais, em um confronto marcado pelo equilíbrio e por resultados expressivos de ambos os lados. O retrospecto registra duas vitórias do Osasco Sporting e 1 triunfo da Pantera Alvinegra. O resultado mais marcante para o Votuporanguense aconteceu justamente fora de casa, quando a equipe mostrou sua força e conquistou uma vitória importante em Osasco. Já na Arena Plínio Marin, foram disputados dois confrontos, ambos vencidos pelo Osasco Sporting.
Arbitragem
Para o duelo entre Osasco Sporting x CAV, pela 12ª rodada do estadual, a Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou o árbitro Guilherme Nunes de Santana (34 anos), que será auxiliado por Raphael de Albuquerque Lima e Giovanni Crescêncio. Já Henrique Otto Cruz Hengstmam será o 4º árbitro e Luciano Alves de Lima atuará como analista de vídeo.
Ingressos
Os ingressos para Osasco Sporting x CAV custam R$ 40,00 na Arquibancada Leste e R$ 40,00 na Arquibancada Norte (Visitante). Os ingressos podem ser adquiridos pela internet, por meio do site: www.totalticket.com.br