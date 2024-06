Carro capota após bater em veículo estacionado em Rio Preto 

Acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (21); vítima precisou da ajuda dos Bombeiros para sair do automóvel.

Um carro capotou após um acidente de trânsito em uma das avenidas mais conhecidas de São José do Rio Preto/SP. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (21.jun). Um homem ficou ferido.

Segundo apurado, o veículo tinha acabado de se envolver em outro acidente na mesma avenida, e depois bateu na lateral de um carro que estava estacionado. Com o impacto da batida, o veículo capotou.

Viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para retirar o motorista do carro. O automóvel que estava estacionado é de um idoso que havia acabado de sair do veículo acompanhado da neta, de apenas 4 anos. Os dois passam bem.

Comerciantes daquela região informaram que pequenos acidentes são constantes nesta avenida. A vítima que foi socorrida pelos Bombeiros foi levada para o Hospital de Base com ferimentos leves.

Um boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Civil deve apurar o caso.

Câmeras de segurança flagraram o momento do acidente:

*Com informações do sbtinterior