Força Tática captura procurado por roubo de cargas no PR 

R.D.S., de 33 anos, procurado pela Justiça do Estado do Estado do Paraná, foi localizado na zona oeste de Votuporanga/SP.

Um homem de 33 anos que constava como procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar no bairro Jardim Belo Horizonte II, em Votuporanga/SP, na noite desta quinta-feira (19.set).

De acordo com o apurado pelo Diário de Votuporanga, policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento pela zona oeste, quando pela Rua Antônio Pinatti, se depararam R.D.S., ao qual, tinham ciência do suposto envolvimento do suspeito com roubo de cargas e optaram pela abordagem.

Em seguida, os PMs constataram via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) a existência de um mandado de prisão preventiva em aberto por associação criminosa/roubo de carga, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Comarca de Siqueira Campos/PR.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde R.D.S., foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.

